  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Turismo Pernottamenti in crescita in settembre in Svizzera

SDA

4.11.2025 - 09:11

A settembre il settore alberghiero svizzero ha registrato un nuovo aumento di presenze, confermando il trend positivo e avvicinandosi al record di pernottamenti dello scorso anno. Nella foto il Grand Hotel Zermatterhof di Zermatt (immagine d'archivio).
A settembre il settore alberghiero svizzero ha registrato un nuovo aumento di presenze, confermando il trend positivo e avvicinandosi al record di pernottamenti dello scorso anno. Nella foto il Grand Hotel Zermatterhof di Zermatt (immagine d'archivio).
Keystone

Gli hotel svizzeri hanno registrato un nuovo incremento di presenze nel mese di settembre, confermando la tendenza positiva del settore. Dopo nove mesi, l'industria alberghiera sembra infatti avviata a superare il record di pernottamenti dello scorso anno.

Keystone-SDA

04.11.2025, 09:11

04.11.2025, 09:29

Secondo quanto comunicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), il numero di pernottamenti è salito del 2,1%, raggiungendo 4,1 milioni. L'aumento non è stato una sorpresa: già le stime provvisorie dell'UST avevano indicato una crescita.

La spinta maggiore è arrivata dal turismo interno: i pernottamenti dei clienti svizzeri sono aumentati del 2,9%, toccando 1,9 milioni, mentre quelli dei visitatori stranieri sono cresciuti dell'1,3%, per un totale di 2,1 milioni.

Tra gennaio e settembre 2025, il settore alberghiero svizzero ha contato 34,4 milioni di pernottamenti, pari a un incremento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento complessivo è stato trainato soprattutto dagli ospiti provenienti dall'estero (+3,0%, per un totale di 17,9 milioni di notti), mentre il turismo interno è cresciuto in misura più contenuta (+0,7%, pari a 16,5 milioni).

Con questi numeri, il settore resta sulla buona strada per superare il record storico di 42,8 milioni di pernottamenti raggiunto lo scorso anno. Le prime stime relative al mese di ottobre saranno pubblicate dall'UST il 17 novembre.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
In questo novembre previsti diversi cambiamenti legislativi in Svizzera
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour
Migros contro Lindt: la guerra del cioccolato in Svizzera entra nel vivo

Altre notizie

Politica industriale. Il Canton Soletta investe 4,6 milioni in Stahl Gerlafingen in difficoltà

Politica industrialeIl Canton Soletta investe 4,6 milioni in Stahl Gerlafingen in difficoltà

Videogiochi. Nintendo rivede al rialzo le stime di utili e fatturato

VideogiochiNintendo rivede al rialzo le stime di utili e fatturato

Mercati azionari. Avvio negativo per la Borsa svizzera

Mercati azionariAvvio negativo per la Borsa svizzera