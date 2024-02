In Svizzera i prezzi degli immobili residenziali sono aumentati anche nell'ultimo trimestre 2023. (Foto simbolica) Keystone

I prezzi degli immobili residenziali continuano a lievitare. Anche nell'ultimo trimestre 2023 – come sull'arco dell'intero anno appena trascorso – le case unifamiliari e gli appartamenti in Svizzera sono diventati più cari.

Secondo quanto emerge dai risultati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), tra ottobre e dicembre l'indice svizzero dei prezzi degli immobili residenziali (IMPI) è aumentato dell'1,1% rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 117,4 punti.

Se paragonato allo stesso periodo dell'anno precedente, l'aumento è stato dell'1,2%. Nel 2023, il rincaro medio complessivo dell'IMPI è stato del 2,2%. L'anno scorso i prezzi delle case unifamiliari sono saliti in media dell'1,9% mentre quelli degli appartamenti di proprietà del 2,4%.

Stando ai dati dell'UST, rispetto al trimestre precedente, durante gli ultimi mesi del 2023 i costi sul piano nazionale sono aumenti sia per quanto riguarda le case unifamiliari (+0,5%) che gli appartamenti di proprietà (+1,7%).

L'andamento dei prezzi varia anche a seconda della tipologia di comune. Le analisi dell'UST mostrano che nel quarto trimestre sono lievitati considerevolmente i costi per le case soprattutto nelle regioni urbane dei grandi agglomerati, mentre sono diminuiti in modo più marcato in quelli dei centri di media dimensione.

Per quanto riguarda gli appartamenti di proprietà invece, sono aumentati i prezzi per le abitazioni nei comuni urbani degli agglomerati più piccoli oppure in campagna. Nei grandi agglomerati i costi sono invece calati.

L'IMPI è un indicatore abbastanza recente: viene calcolato a partire dal terzo trimestre 2020 (con i dati che risalgono sino al secondo trimestre 2019) sulla base di una media di 7'000 transazioni registrate in tutta la Svizzera. L'UST fa riferimento a informazioni dei 26 principali istituti ipotecari del paese, che coprono un'ampia quota di mercato in quanto la stragrande maggioranza delle vendite immobiliari è finanziata mediante un mutuo.

