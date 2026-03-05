  1. Clienti privati
Sicurezza al volante USTRA: meno patenti ritirate nel 2025

SDA

5.3.2026 - 11:16

È calato leggermente il numero di licenze di condurre ritirate in Svizzera
È calato leggermente il numero di licenze di condurre ritirate in Svizzera
Keystone

Leggera diminuzione del numero di patenti ritirate lo scorso anno: rispetto al 2024 il calo è stato dell'1%. Sono invece cresciute le revoche delle licenze per gli allievi conducenti.

Keystone-SDA

05.03.2026, 11:16

Lo rende noto oggi l'Ufficio federale delle strade (USTRA), precisando che tra i motivi principali si riconfermano l'eccesso di velocità, lo stato di ebbrezza e la disattenzione al volante.

Complessivamente sono state sospese 85'782 patenti nel 2025, dettaglia l'USTRA, sottolineando la crescita del numero di minorenni sanzionati con una revoca di «patentini» e altri provvedimenti amministrativi: +10% rispetto al 2024, per un totale di 3'714 unità. L'incremento interessa maggiormente l'ammonimento (+168), seguito da revoca della licenza di condurre in prova (+108).

Globalmente l'eccesso di velocità è stata la causa principale del ritiro in 30'835 casi (-3% su base annua), davanti allo stato di ebbrezza, con 11'833 casi (-4%) e alla disattenzione al volante, con 8'205 casi (-4%).

Stabilità fra gli ultra 75enni

È rimasto stabile il dato relativo alle revoche per inidoneità dovuta a malattia o infermità (7'449), mentre è sceso quello riguardante l'invalidamento di patenti estere (23'325, -6%), per il quale la causa principale è stata la velocità.

L'anno precedente si era invece registrata un'impennata nella categoria inidoneità per malattia o infermità: +23,9%, ciò che aveva fatto segnare un nuovo record: 7'413 sospensioni. Questa evoluzione – secondo l'USTRA – era ascrivibile in parte all'innalzamento, introdotto il 1° gennaio 2019, del limite di età per l'esame medico di idoneità alla guida da 70 a 75 anni: nel 2024 erano stati sottoposti per la prima volta a visita medica i 75enni che non erano ancora stati visitati secondo la regolamentazione precedente.

Neo patentati in crescita

Anche nel 2025 si è riconfermata la tendenza al rialzo del numero di neopatentati, dopo la leggera ripresa già registrata nel 2024: l'anno scorso sono state conseguite 82'652 patenti per autovetture (+7%). A fine 2025 risultavano essere circa 6,4 milioni i possessori di una licenza di condurre per automobili (categoria B) in Svizzera.

Le statistiche sui provvedimenti amministrativi, disposti dalle autorità cantonali e comunicati all'USTRA, sono pubblicate dal 2001; quelle sulle patenti dal 2019.

