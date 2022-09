Utili della BNS all'AVS, il 57% della popolazione è a favore

Quest'anno però la Banca nazionale sta subendo perdite molto ampie: nel primo semestre il rosso è stato di 95 miliardi di franchi. Keystone

Il 57% della popolazione elvetica è favorevole a far confluire nell'AVS gli utili della Banca nazionale svizzera (BNS): è una delle indicazioni che emerge da un sondaggio realizzato nell'ambito di un periodico barometro sulla previdenza pubblicato da Raiffeisen.

Il 52% ritiene che l'AVS abbia una forte necessità di riforma e il 59% è favorevole al rafforzamento, insieme al primo pilastro, anche del secondo e del terzo. Scarsissimo consenso (4%) raccoglie invece la proposta di sopprimere la previdenza professionale a favore di un forte ampliamento dell'AVS.

Il 59% degli interpellati vuole per contro eliminare gli svantaggi presenti nell'AVS per le coppie sposate, in modo da equipararle alle coppie in concubinato.

Sulla scia dell'aumento dell'inflazione e dell'andamento dei mercati finanziari globali il 27% ritiene che si vedrà ridotte le prestazioni della previdenza per la vecchiaia: l'anno scorso la quota era del 23%.

Come coprirsi contro l'inflazione?

Contro l'inflazione, molti sono in difficoltà, mentre Il 16% reagisce acquistando titoli, il 14% comprando un'abitazione di proprietà e il 5% ricorrendo all'oro. Soprattutto chi ha un reddito elevato, un'istruzione superiore e chi è maschio considera l'acquisto di titoli una protezione contro il rincaro.

In generale il risparmio in titoli, praticato dal 40%, ha toccato un nuovo massimo. Soprattutto le persone con buone conoscenze previdenziali o reddito elevato preferiscono il risparmio in titoli nella previdenza, dando nettamente priorità ai valori tradizionali rispetto ai criptofondi: il 76% della popolazione non vuole criptovalute nelle proprie soluzioni previdenziali.

hm, ats