Bae Systems offre vari prodotti altamente tecnologici per fare la guerra. Keystone

Il colosso britannico degli armamenti Bae Systems ha annunciato un aumento del 5% dell'utile netto nel 2024, a quasi 2 miliardi di sterline (2,3 miliardi di franchi).

Keystone-SDA SDA

I profitti sono stati sostenuti – come nell'anno precedente – dalla spesa pubblica per la difesa nel contesto della guerra in Ucraina, che vede nel Regno Unito uno dei principali fornitori di aiuti militari a Kiev.

I ricavi sono saliti del 14% a 26,3 miliardi di sterline, come si legge in una nota diffusa da Bae Systems. «Restiamo fiduciosi nello slancio positivo della nostra attività per il futuro», ha affermato l'amministratore delegato Charles Woodburn. Il dirigente ha anche ricordato «l'eccezionale visibilità del nostro portafoglio ordini record», che lo scorso anno ha raggiunto i 77,8 miliardi di sterline.

I risultati tra l'altro sono arrivati in una settimana in cui le azioni delle società europee del settore hanno registrato un forte rialzo sui mercati a fronte del dibattito avviato sull'incremento delle spese militari nei paesi del continente dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump rispetto alla Nato e l'avvio dei primi colloqui ad alto livello tra Usa e Russia per porre fine al conflitto in Ucraina.