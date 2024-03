Il personale di terra è essenziale per il corretto svolgimento delle operazioni. Keystone

Swiss realizza un utile record? Anche i dipendenti devono poterne approfittare, tanto più che hanno dovuto fare i conti con le ristrettezze dell'organico dovuto agli errori della dirigenza.

È l'opinione di SEV-GATA, il sindacato del personale di terra nel settore dell'aviazione.

In un comunicato odierno l'associazione si congratula con le maestranze per il loro «grande impegno» che ha reso possibile un risultato operativo di oltre 718 milioni di franchi, il migliore nella storia di Swiss.

«Considerata la cronica carenza di personale dal licenziamento collettivo del 2021 un lavoro eccellente da parte del personale Swiss è tutt'altro che scontato», afferma Philipp Hadorn, presidente di SEV-GATA, citato in un comunicato.

«Perché prima o poi anche i collaboratori più motivati e fedeli esauriscono le loro forze se costretti a fare spesso ore supplementari, sostituire i colleghi ammalati e in generale essere sempre molto flessibili».

I licenziamenti del 2021 sono stati un grosso errore

Il licenziamento collettivo del 2021, fatale per la politica del personale, è stato il risultato di valutazioni errate della direzione Swiss, sostiene l'organizzazione.

La dirigenza «ha anche ignorato con arroganza i pressanti avvertimenti del SEV-GATA, secondo cui, alla ripresa a pieno regime del traffico aereo si sarebbe ben presto sentita la mancanza dei collaboratori licenziati».

Lo scenario si è poi prontamente verificato. «I collaboratori devono affrontare questa gatta da pelare e fornire prestazioni aggiuntive fino allo svenimento, mentre il management si vanta di bassi costi di produzione e di risultati da favola», afferma il sindacalista.

Nessuna compensazione per il rincaro

Per SEV-GATA è quindi ancora più incomprensibile il fatto che durante le trattative salariali per il 2024 la direzione non abbia voluto in nessun modo garantire la compensazione del rincaro, interrompendo le trattative quando i sindacati hanno insistito su questo argomento e chiesto un'adeguata partecipazione dei collaboratori ai frutti del loro lavoro.

«Il nuovo management di Swiss deve garantire che il rapporto con il personale non si orienti ulteriormente al modello delle compagnie low cost: la direzione deve dimostrare ai collaboratori il dovuto apprezzamento e consentire loro di svolgere il proprio lavoro in modo dignitoso, senza essere costantemente sotto stress», auspica Hadorn.

«E c'è urgente bisogno di tornare a un partenariato sociale vissuto e realmente partecipato», conclude.

hm, ats