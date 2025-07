Lingotti d'oro (immagine d'archivio) Keystone

Criticata dalle ONG e da alcuni operatori del settore dell'oro svizzero per aver importato ogni anno metallo giallo di origine «dubbia» dagli Emirati Arabi Uniti, la raffineria ticinese Valcambi ribadisce di aver effettuato tutti i controlli necessari.

Sostiene inoltre di svolgere la propria attività in modo legale e di voler contribuire a migliorare la tracciabilità dell'oro.

«Gli Emirati Arabi Uniti sono un hub dell'oro con più di 50 raffinerie. Tuttavia, accettiamo solo lingotti d'oro di due marchi che abbiamo approvato e che sono soggetti a un controllo preventivo molto rigoroso», ha dichiarato in un'intervista all'agenzia finanziaria AWP il direttore operativo di Valcambi, Simone Knobloch.

L'azienda momò, con sede a Balerna, è la più grande raffineria di metalli preziosi della Svizzera in termini di capacità. È l'unica delle altre cinque grandi fonderie del Paese a importare ancora oro dagli Emirati, poiché l'Associazione svizzera dei fabbricanti e commercianti di metalli preziosi (ASFCMP), di cui non fa più parte dal 2023, ritiene che Dubai non sia sufficientemente trasparente sull'origine del metallo giallo.

Valcambi ha importato più di 155 tonnellate di oro dagli Emirati l'anno scorso, secondo i dati sulle importazioni in Svizzera dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Knobloch conferma questa cifra, ma sottolinea che «una piccola parte» di questo oro non è destinata a Valcambi, lasciando intendere che un altro raffinatore svizzero lo importi in maniera ufficiosa.

L'oro illegale è presente sicuramente in Svizzera

Alcune ONG, tra cui Swissaid, hanno denunciato che dell'oro illegale è certamente presente in Svizzera, poiché il metallo prezioso prodotto da miniere clandestine e bande armate in Africa «transita in massa attraverso le raffinerie emiratine».

Ma per Knobloch questo argomento non tiene: «il volume che importiamo rappresenta fino al 15% dell'oro che viene ufficialmente importato negli Emirati Arabi Uniti. Quindi non possiamo accettare il fatto che se dell'oro illegale transita da lì, debba poi arrivare inevitabilmente alla Valcambi», afferma.

Tuttavia, il COO di Valcambi riconosce che, in quanto «hub dell'oro», Dubai attrae i trafficanti e ammette che «con l'oro riciclato non si può mai essere sicuri (...) perché al momento non esistono soluzioni analitiche per analizzare l'oro raffinato».

Raffinerie conformi alle linee dell'OCSE

Knobloch sottolinea però che le due raffinerie con cui Valcambi è attualmente in affari, di cui non vuole rivelare i nomi, sono state certificate come «conformi alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'oro» da assicuratori indipendenti.

Sono inoltre certificate dal codice di condotta del Responsible Jewellery Council (RJC), un'organizzazione che promuove pratiche responsabili, etiche e ambientali lungo tutta la filiera dell'oro.

«Dal 2014, il produttore degli Emirati deve anche fornirci un documento in cui elenca tutti i numeri di serie dei prodotti consegnati a Valcambi e dichiara l'origine dell'oro che ha utilizzato per produrre questi pezzi. Deve anche confermare il rispetto delle sanzioni in vigore in Svizzera, nell'UE, nel Regno Unito e negli Stati Uniti», sottolinea Knobloch, aggiungendo che questa documentazione viene fornita dai clienti, dalle banche e dagli intermediari di Valcambi, poiché l'azienda non tratta direttamente con le raffinerie emiratine.

Da allora, Knobloch sostiene che Valcambi effettua controlli in loco «una volta all'anno» presso raffinerie intermediarie. «Andiamo ben oltre i requisiti minimi richiesti dalla Svizzera» in termini di verifiche, ci assicura, citando come esempio l'introduzione, qualche anno fa, di un software che richiede ai fornitori, cioè ai produttori di barre, di scaricare tutta la documentazione dei propri fornitori. «L'idea è quella di esercitare una pressione per ripulire la catena del valore e allo stesso tempo evidenziare eventuali problemi», spiega.

Importazioni dichiarate

Knobloch afferma di non avere «alcun problema» a dichiarare le importazioni dagli Emirati Arabi Uniti, «perché abbiamo questo sistema di diligenza ragionevole». «È facile importare barre non timbrate, apporre un timbro del Paese e dichiarare che provengono da lì: in Svizzera è legale, ma noi non lo facciamo perché sarebbe una grande menzogna», afferma.

A suo avviso, è «molto facile» bloccare le importazioni da Dubai, ma non è altrettanto facile istituire un sistema di monitoraggio e tracciabilità «che costa molti sforzi e diverse centinaia di migliaia di franchi all'anno» alla sua azienda.

«Invece di voltare le spalle ai problemi posti dagli Emirati, come il lavoro minorile o l'oro dei conflitti, dobbiamo andare avanti, alzare l'asticella e garantire che questo non accada. Stiamo sviluppando nuove idee. In questo modo, in futuro, potremo evitare che dell'oro illegale arrivi qui».