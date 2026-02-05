BancheValiant abbassa i costi e taglia 80 impieghi
SDA
5.2.2026 - 08:00
La banca bernese Valiant ha lanciato una nuova strategia per il 2029, che mira in particolare a migliorare la redditività tramite una riduzione dei costi di almeno 15 milioni di franchi. L'istituto prevede la soppressione di 80 posti di lavoro a tempo pieno.
Keystone-SDA
05.02.2026, 08:00
SDA
I tagli di posti di lavoro «avverranno gradualmente nei prossimi due anni e, se possibile, attraverso fluttuazioni naturali», ha indicato Valiant giovedì in un comunicato.
«Dobbiamo migliorare la nostra efficienza per rimanere competitivi (...). Questo ci permette di garantire il futuro di Valiant», ha sottolineato il CEO Ewald Burgener.
Alla fine dello scorso anno, la banca contava 1051 posti di lavoro a tempo pieno.
