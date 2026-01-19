  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A El Paso Valora apre il suo primo negozio di bretzel Ditsch negli Stati Uniti

SDA

19.1.2026 - 11:42

Valora apre negli Stati Uniti il suo primo punto vendita del marchio di bretzel Ditsch (immagine illustrativa)
Valora apre negli Stati Uniti il suo primo punto vendita del marchio di bretzel Ditsch (immagine illustrativa)
Keystone

Valora – gruppo leader nel settore negozietti ed edicole, con sede a Muttenz – ha annunciato oggi l'apertura negli Stati Uniti del suo primo punto vendita del marchio di bretzel Ditsch. I prodotti sono disponibili in un shop-in-shop, all'interno di un negozio Oxxo a El Paso.

Keystone-SDA

19.01.2026, 11:42

19.01.2026, 11:47

Dal 2022 Valora fa parte del gruppo messicano Fomento Económico Mexicano (Femsa), uno dei principali operatori mondiali del settore.

Il marchio Ditsch, specializzato in bretzel, ha sede a Magonza, in Germania, e gestisce 175 punti vendita sul territorio tedesco, ai quali si aggiunge ora una prima presenza negli Stati Uniti.

In Svizzera Valora opera invece con il marchio Brezelkönig, il cui primo negozio è stato aperto nel 1985. Brezelkönig è stato rilevato da Ditsch nel 2000, mentre lo stesso Ditsch è entrato a far parte del gruppo Valora nel 2012.

I più letti

«10'000 franchi per le vittime di sono una miseria», ecco da chi arriva la critica
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive... «Bob Dylan»
Kristoffersen furioso a Wengen, Nef lo punge: «Lasciamogli fare le sue piccole crisi...»
Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»
Ecco chi potrebbe arrivare alla guida dell'Ambrì Piotta

Altre notizie

Congiuntura. Per il FMI la crescita globale regge e lo shock dei dazi è stato assorbito dal boom tech

CongiunturaPer il FMI la crescita globale regge e lo shock dei dazi è stato assorbito dal boom tech

Forum economico. Martin Pfister fa visita alle truppe a Davos, schierate per il WEF

Forum economicoMartin Pfister fa visita alle truppe a Davos, schierate per il WEF

Congiuntura. La Cina chiude il 2025 con un PIL in rialzo del 5%

CongiunturaLa Cina chiude il 2025 con un PIL in rialzo del 5%