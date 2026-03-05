  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Commercio al dettaglio Utile operativo record nel 2025 per Valora

SDA

5.3.2026 - 16:00

Valora ha una presenza molto estesa in Svizzera.
Valora ha una presenza molto estesa in Svizzera.
Keystone

Profitti operativi record nel 2025 per Valora.

Keystone-SDA

05.03.2026, 16:00

05.03.2026, 16:04

Il gruppo basilese attivo nel settore del commercio al dettaglio, in particolare nel segmento delle edicole e dei negozietti, ha visto l'utile operativo Ebit crescere dell'8,5% a 105,5 milioni di franchi. Il fatturato è per contro rimasto stabile a 2,9 miliardi di franchi.

Società con sede a Muttenz (BL), Valora gestisce 2800 punti vendita di piccole dimensioni, situati oltre che in Svizzera anche in Germania, Austria, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Fra i suoi marchi figurano K kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, Avec, Caffè Spettacolo e Ok. L'organico comprende 15'000 dipendenti. L'impresa, che un tempo era quotata in borsa, è stata rilevata nel 2022 dal colosso messicano Femsa.

I più letti

Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
Sanremo 2027: De Martino chiama Clerici o De Filippi? Intanto spunta... Vasco
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
Una donna iraniana in Svizzera: «Il nemico non sono gli Stati Uniti e Israele»
Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»

Altre notizie

Casse malati. Nel 2025 aumentano i premi, ma scende l'utile di Helsana

Casse malatiNel 2025 aumentano i premi, ma scende l'utile di Helsana

Conflitto in Iran. Benzina sempre più cara in Svizzera: «Presto anche a 2 franchi al litro»

Conflitto in IranBenzina sempre più cara in Svizzera: «Presto anche a 2 franchi al litro»

Sicurezza al volante. USTRA: meno patenti ritirate nel 2025

Sicurezza al volanteUSTRA: meno patenti ritirate nel 2025