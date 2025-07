Immagine d'archivio KEYSTONE

L'ultimo numero de «La Région», giornale locale che copre l'attualità della parte settentrionale del canton Vaud sarà pubblicato venerdì.

Keystone-SDA SDA

Dopo l'annuncio ieri, che l'insieme del personale (14 posti) sarà licenziato a causa del forte indebitamento, cui si aggiungono tariffe troppo elevate per la distribuzione postale, oggi è stata precisata la data della chiusura della testata.

L'azionista di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione, Jean-Claude Vagnières, ha confermato a Keystone-ATS che l'ultimo numero del quotidiano sarà pubblicato venerdì. Intanto, le autorità locali si stanno mobilitando per preservare un organo di informazione locale.

Anche Vagnières continua a vagliare alternative alla chiusura del giornale che esce 4 volte a settimana per gli abbonati – lunedì, martedì, mercoledì e venerdì -, e per tutti il giovedì in circa 46 mila copie.