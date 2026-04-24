Vicenda DittliDittli non intende dimettersi dal Consiglio di Stato vodese
SDA
24.4.2026 - 19:17
Valérie Dittli, nell'occhio del ciclone per aver pagato 10'000 franchi di denaro pubblico per far ritirare una denuncia penale nei suoi confronti, non intende rassegnare le dimissione dal Consiglio di Stato del Canton Vaud.
«Ritengo di aver pienamente informato la presidente dell'Esecutivo, oltre che di aver trasmesso le informazioni che lo riguardavano, in base alle circostanze e al quadro legale, al Consiglio di Stato. Si era inoltre convenuto di distinguere ciò che atteneva al Dipartimento da ciò che coinvolgeva la Cancelleria e il Governo», sostiene Dittli in una nota odierna inviata ai media.
La «ministra» del Centro aggiunge quindi che «confermo la mia volontà di continuare ad agire sempre nell'interesse dello Stato, per le nostre istituzioni e per la popolazione», escludendo così di fatto l'eventualità di dimissionare.
«Deploro il fatto che i disaccordi in seno al Consiglio di Stato siano stati esposti pubblicamente nei dettagli, così come mi rammarico della messa in causa di collaboratori statali, senza che alcuna inchiesta abbia permesso di stabilire con esattezza eventuali mancanze», conclude.
In questo modo si riferisce a dichiarazioni di suoi colleghi di governo, secondo i quali la fiducia reciproca sarebbe compromessa e difficile da ristabilire.