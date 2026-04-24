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Vicenda Dittli Dittli non intende dimettersi dal Consiglio di Stato vodese

SDA

24.4.2026 - 19:17

Valérie Dittli, nell'occhio del ciclone per aver pagato 10'000 franchi di denaro pubblico per far ritirare una denuncia penale nei suoi confronti, non intende rassegnare le dimissione dal Consiglio di Stato del Canton Vaud.

Valerie Dittli,nel 2025.
Valerie Dittli,nel 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.04.2026, 19:17

Pubblicato il rapporto Meylan. Governo vodese: Dittli ha usato soldi pubblici per un accordo segreto per far sparire una denuncia contro di lei

Pubblicato il rapporto MeylanGoverno vodese: Dittli ha usato soldi pubblici per un accordo segreto per far sparire una denuncia contro di lei

«Ritengo di aver pienamente informato la presidente dell'Esecutivo, oltre che di aver trasmesso le informazioni che lo riguardavano, in base alle circostanze e al quadro legale, al Consiglio di Stato. Si era inoltre convenuto di distinguere ciò che atteneva al Dipartimento da ciò che coinvolgeva la Cancelleria e il Governo», sostiene Dittli in una nota odierna inviata ai media.

La «ministra» del Centro aggiunge quindi che «confermo la mia volontà di continuare ad agire sempre nell'interesse dello Stato, per le nostre istituzioni e per la popolazione», escludendo così di fatto l'eventualità di dimissionare.

«Deploro il fatto che i disaccordi in seno al Consiglio di Stato siano stati esposti pubblicamente nei dettagli, così come mi rammarico della messa in causa di collaboratori statali, senza che alcuna inchiesta abbia permesso di stabilire con esattezza eventuali mancanze», conclude.

In questo modo si riferisce a dichiarazioni di suoi colleghi di governo, secondo i quali la fiducia reciproca sarebbe compromessa e difficile da ristabilire.

Rapporto Meylan. Governo vodese, la Sinistra chiede le dimissioni di Dittli, pure il messaggio da parte della Destra è chiaro

Rapporto MeylanGoverno vodese, la Sinistra chiede le dimissioni di Dittli, pure il messaggio da parte della Destra è chiaro

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