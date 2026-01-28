  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Alimentari Veganuary suscita interesse, ma i prodotti vegani restano di nicchia in Svizzera

SDA

28.1.2026 - 15:28

Da alcuni anni il Veganuary viene seguito anche in Svizzera (foto simbolica)
Da alcuni anni il Veganuary viene seguito anche in Svizzera (foto simbolica)
Keystone

Con la campagna vegana Veganuary, i supermercati svizzeri attirano i clienti con prodotti a base vegetale. Da quando è stato lanciato il mese vegano, questi articoli alternativi per latte, carne e pesce si sono sempre più affermati nelle diete.

Keystone-SDA

28.01.2026, 15:28

28.01.2026, 15:36

Nel mese di gennaio, molte persone fanno buoni propositi: alcuni rinunciano all'alcool, altri sottoscrivono un abbonamento in palestra. In questo mese si tiene anche il Veganuary: si tratta di una campagna internazionale che promuove l'alimentazione vegana. Chi vi partecipa rinuncia per 31 giorni ai prodotti di origine animale.

La campagna, lanciata nel 2014 nel Regno Unito, si è rapidamente trasformata in un modello di successo: l'anno scorso, quasi 26 milioni di persone in tutto il mondo hanno aderito all'iniziativa. Da alcuni anni, il Veganuary viene seguito anche in Svizzera.

Quest'anno, il principale partner nella Confederazione è Coop: una portavoce presso il rivenditore basilese si dice ottimista. «Anche quest'anno, la domanda di alternative vegane si è sviluppata positivamente nelle ultime tre settimane e abbiamo registrato una leggera crescita rispetto all'anno precedente», ha dichiarato.

Oltre 10 anni fa i prodotti vegani erano una rarità

Oltre un decennio fa, quando il mese della campagna è stato lanciato, i prodotti vegani nei supermercati svizzeri erano una rarità e per molti clienti rappresentavano un terreno inesplorato. Nel frattempo la situazione è cambiata. «I prodotti sostitutivi vegani sono apprezzati dai nostri clienti durante tutto l'anno», afferma la portavoce di Coop.

Parere simile viene espresso dalla concorrenza: «In generale constatiamo che la domanda di articoli vegani e vegetariani è cresciuta costantemente nel corso degli anni», indica Lidl Svizzera. Tuttavia, il mese di gennaio si distingue in modo particolare. Anche Aldi e Migros si esprimono in termini altrettanto positivi.

I dati dell'istituto di ricerche di mercato NielsenIQ offrono un quadro più sfumato. L'anno scorso in Svizzera il fatturato dei prodotti sostitutivi di latte, yogurt e formaggio è aumentato del 3%, raggiungendo i 145 milioni di franchi. Tuttavia, gli articoli sostitutivi di carne e pesce – con rispettivamente 81 e 4 milioni di franchi – si sono attestati leggermente al di sotto dell'anno precedente.

I prodotti vegani restano di nicchia

In ogni caso, i prodotti alternativi restano una nicchia. Anche i sostituti dei prodotti lattiero-caseari, relativamente più popolari, raggiungono in Svizzera una quota di mercato inferiore al 4%.

È tuttavia indiscutibile che i dettaglianti oggi registrano un fatturato molto più elevato con i prodotti sostitutivi rispetto all'inizio della campagna Veganuary. A seconda della categoria di prodotti, il fatturato è più che triplicato.

I più letti

Kristoffersen s'infuria, ancora, dopo la vittoria di Meillard: «È completamente ridicolo»
La relazione tra Melania Trump e Jeffrey Epstein diventerà un caso giudiziario?
Laura Pausini riaccende il dibattito con un duetto destinato a far scintille
Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»
Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?

Altre notizie

Trasporto pubblico. Il destino della linea di autobus in Bassa Engadina è legato alla volontà dell'Unione europea

Trasporto pubblicoIl destino della linea di autobus in Bassa Engadina è legato alla volontà dell'Unione europea

Un Paese più toccato di altri. Dopo aver tagliato 14'000 posti di lavoro a ottobre, Amazon ne cancella altri 16'000 nel mondo

Un Paese più toccato di altriDopo aver tagliato 14'000 posti di lavoro a ottobre, Amazon ne cancella altri 16'000 nel mondo

Previsioni economiche. Analisti finanziari sono più pessimisti su congiuntura svizzera

Previsioni economicheAnalisti finanziari sono più pessimisti su congiuntura svizzera