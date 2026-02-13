Malgrado un contesto economico incerto il settore dei veicoli commerciali ha registrato una netta ripresa nei primi sei mesi del 2026.

Stando ai dati diffusi ieri sera dall'associazione degli importatori Auto-Svizzera, da gennaio a giugno sono stati immatricolati 19'597 veicoli per il trasporto di merci e persone, segnando un incremento del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La crescita è stata trainata principalmente dai veicoli pesanti (sopra le 3,5 tonnellate), che hanno messo a segno un balzo del 9,2%. Performance positive anche per i furgoni e i veicoli commerciali leggeri (+5,1%), seguiti dai mezzi per il trasporto di persone (+4,2%), categoria in cui rientrano camper, pulmini e autobus. Auto-Svizzera sottolinea come molte piccole e medie imprese, pur mantenendo un approccio cauto e rinviando talvolta il rinnovo delle flotte, abbiano comunque scelto di investire in nuovi mezzi.

Ma il dato forse più significativo riguarda la transizione ecologica: nel comparto dei veicoli pesanti, un veicolo su quattro immatricolato (il 26,3%) era a batteria. La domanda si è concentrata soprattutto nella categoria oltre le 18 tonnellate, favorita dagli attuali incentivi. Meno marcata, invece, la penetrazione dell'elettrico tra i furgoni fino a 3,5 tonnellate, dove la quota di mercato si è fermata al 13,9%.