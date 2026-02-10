Non è facile oggi convincere il consumatore a comprare una nuova auto. Keystone

Le immatricolazioni di veicoli a motore si confermano in calo: in gennaio sono arrivati sulle strade 18'700 auto, camion, bus e moto, con una flessione del 4% su base annua.

Keystone-SDA SDA

Stando alle indicazioni diffuse oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) la parte del leone era costituita dalle automobili (-5% a 14'100: tutti i dati arrotondati al centinaio), sulle quali aveva peraltro già informato la settimana scorsa l'associazione degli importatori Auto-Svizzera.

L'incremento medio del comparto vetture sintetizza evoluzioni settoriali assai disparate: in sensibile contrazione sono risultati i veicoli diesel (-22% a 1700, inclusi gli ibridi normali) e quelli a benzina (-8% a 7700, anche in questo caso con gli ibridi normali), stabile è il segmento elettrico (a 2900), mentre ha avanzato l'ibrido plug-in (+25% a 1700).

Limitandosi alle auto «con la spina», la quota di mercato (si parla sempre di auto nuove) è del 21% e l'ibrido plug-in del 12%. Il Ticino presenta a questo proposito valori rispettivamente dell'11% e del 10% e si pone quasi in fondo alla classifica nazionale in quanto a elettrificazione del parco veicoli, mentre i Grigioni, con 26% e 10%, risultano essere nel terzo superiore.

Sempre in relazione a gennaio salgono le immatricolazioni di moto (+4% a 1700) e di veicoli per il trasporto di persone (+10% a 300, di cui 200 camper, in progressione del 14%), mentre mettono a referto un lieve incremento i furgoni e i camion (+1% a 2200).