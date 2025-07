La quota dell'elettrico sta crescendo. Keystone

Il momento rimane poco entusiasmante per i venditori di veicoli a motore: anche in giugno le immatricolazioni sono scese, seppur di poco. Sono arrivati sulle strade 33'000 auto, camion, bus e moto, con una flessione dell'1% su base annua.

Keystone-SDA SDA

Le informazioni sono state pubblicate oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), che pone l'accento sui dati – già peraltro anticipati a inizio mese dall'associazione degli importatori Auto-Svizzera – relativi alle automobili, in contrazione pure dell'1% (a 22'500: tutti i dati arrotondati al centinaio).

La flessione media del comparto vetture sintetizza evoluzioni settoriali assai disparate: in sensibile contrazione sono risultati i veicoli diesel (-33% a 1500) e quelli a benzina (-18% a 5400), mentre avanzano l'ibrido normale (+3% a 8100), l'elettrico (+19% a 5000) e l'ibrido plug-in (+36% a 2500).

Limitandosi alla auto «con la spina», l'elettrico ha una quota di mercato (si parla sempre di auto nuove) del 22%, l'ibrido plug-in dell'11%. Il Ticino presenta a questo proposito valori rispettivamente del 16% e del 12%, mentre i Grigioni, con 25% e 13%, sono più avanti della media nell'elettrificazione del parco veicoli.

Sempre in relazione a giugno crescono le immatricolazioni di moto (+8% a 6400), mentre mettono a referto una flessione i furgoni e i camion (-9% a 2700), nonché i veicoli per il trasporto di persone (-21% a 600, di cui 500 camper, in calo del 28%).

Cumulando i primi sei mesi del 2024 si assiste a una sensibile diminuzione delle vetture (-5% a 116'300), con un -25% per i motori a benzina (a 29'100) e un -31% per quelli diesel (a 8500), mentre l'elettrico segna +13% (a 24'200), l'ibrido normale +9% (a 42'600) e l'ibrido plug-in pure +9% (a 11'800). Arretrano gli autocarri (-15% a 15'800), gli autobus e i camper (-16% a 3700), mentre rimangono sostanzialmente stabili le moto (+1% a 29'900). Il totale di tutti i veicoli è in calo del 5% a 169'500.