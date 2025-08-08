SvizzeraVeicoli stradali: nuove immatricolazioni tornano a salire in luglio
SDA
8.8.2025 - 20:01
Dopo tanti mesi di calo tornano ad aumentare le immatricolazioni di veicoli a motore: in luglio sono arrivati sulle strade 28'600 auto, camion, bus e moto, con una progressione del 4% su base annua.
Keystone-SDA
08.08.2025, 20:01
08.08.2025, 20:11
SDA
Le informazioni sono state pubblicate oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), che pone l'accento sui dati – già peraltro anticipati qualche giorno fa dall'associazione degli importatori Auto-Svizzera – relativi alle automobili, in crescita del 2% (a 18'400: tutti i dati arrotondati al centinaio).
L'incremento medio del comparto vetture sintetizza evoluzioni settoriali assai disparate: in sensibile contrazione sono risultati i veicoli diesel (-19% a 1500) e quelli a benzina (-15% a 4400), mentre avanzano l'ibrido normale (+5% a 6500), l'elettrico (+12% a 3800) e l'ibrido plug-in (+50% a 2300).
Limitandosi alla auto «con la spina», l'elettrico ha una quota di mercato (si parla sempre di auto nuove) del 20%, l'ibrido plug-in dell'12%. Il Ticino presenta a questo proposito valori rispettivamente del 10% e dell'11% e si pone in fondo alla classifica nazionale, mentre i Grigioni, con 23% e 10%, sono sostanzialmente nella media nell'elettrificazione del parco veicoli.
Sempre in relazione a luglio crescono le immatricolazioni di moto (+20% a 6200), mentre mettono a referto una flessione i furgoni e i camion (-1% a 2700), nonché i veicoli per il trasporto di persone (-17% a 600, di cui 500 camper, in calo del 23%).
Cumulando i primi sette mesi del 2025 si assiste a una sensibile diminuzione delle vetture (-4% a 135'600), con un -23% per i motori a benzina (a 33'800) e un -30% per quelli diesel (a 10'000), mentre l'elettrico segna +13% (a 28'200), l'ibrido normale +8% (a 49'500) e l'ibrido plug-in +15% (a 14'200). Arretrano gli autocarri (-13% a 18'600), gli autobus e i camper (-16% a 4400), mentre avanzano le moto (+4% a 36'100). Il totale di tutti i veicoli è in calo del 4% a 199'300.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico