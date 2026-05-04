L'elettrico sta avanzando. Keystone

Vendite di auto nuove sostanzialmente stabili in Svizzera: in aprile sono entrate in circolazione 18'600 vetture fresche di fabbrica, lo 0,2% in meno dello stesso periodo dell'anno scorso, secondo l'associazione degli importatori Auto-Svizzera.

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Andando nel dettaglio, nel quarto mese dell'anno le propulsioni alternative sono arrivate a una quota di mercato del 73% (66% nell'aprile 2025), con in primo piano l'ibrido normale (36%, in flessione dal 37% di un anno prima) e l'elettrico (25%, in progressione dal 19%: 4700 auto immatricolate, +35%), davanti all'ibrido plug-in (12%, con un incremento dall'11%).

La vettura a benzina è al 22% (era al 27%) e il diesel al 5% (era al 7%).

Cumulando i primi quattro mesi del 2026, si arriva a un totale di 71'600 vetture (tutte le cifre assolute arrotondate al centinaio, per una migliore facilità di lettura), con un incremento dello 0,3% su base annua.

Guardando ai volumi, hanno lasciato i concessionari 27'100 ibride (+2%), 16'100 elettriche (+13%), 15'700 veicoli a benzina (-14%), 8700 ibride plug-in (+27%) e 4000 mezzi diesel (-27%). In lieve aumento, dal 51% al 52%, è la quota di 4x4.

«L'elettrificazione del parco veicoli continua a crescere, anche se il numero di e-car non soddisfa ancora le aspettative», commenta il direttore di Auto-Svizzera Thomas Rücker, citato in un comunicato. «La pressione sul settore automobilistico rimane elevata, poiché il mercato complessivo non ha ancora registrato una ripresa».

Vetture nuove fondamentali per raggiungere gli obiettivi climatici

Secondo l'organizzazione le autovetture nuove sono un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

«Contribuiscono in modo significativo al rinnovo del parco veicoli e alla riduzione delle emissioni di CO2, di polveri sottili e di rumore», argomenta l'associazione.

Allo stesso tempo, grazie ai moderni sistemi di assistenza alla guida, aumentano la sicurezza stradale. Uno sviluppo del mercato in chiave sostenibile è quindi fondamentale anche dal punto di vista economico, conclude Auto-Svizzera.