Richemont ha messo a segno ottimi risultati. (Immagine d'archivio). Keystone

Il gruppo Richemont ha continuato ad approfittare della buona domanda dei prodotti di lusso.

Nel primo trimestre 2023/24 (chiuso a fine giugno) il giro d'affari è cresciuto nuovamente in maniera netta, si legge in un comunicato odierno del gigante ginevrino.

Per la precisione, nel periodo in questione il fatturato si è attestato a 5,3 miliardi di euro, pari ad un aumento del 14% su base annua, o del 19% senza effetti di cambio. Bene ha fatto in particolare il ramo dei gioielli.

I risultati sono inferiori alle stime degli analisti contattati dall'agenzia AWP, che si aspettavano vendite per 5,4 miliardi.

lk