Sempre più gettonato è inoltre il pagamento con lo smartphone. Keystone

Complice forse anche l'inflazione la spesa degli svizzeri nei negozi fisici e online ha raggiunto un livello record nelle settimane prima di Natale.

Almeno se si presta fede alle indicazioni fornite dai pagamenti effettuati tramite carta di credito e di debito, come pure attraverso applicazioni mobili.

Il volume d'affari registrato fra il primo e il 24 dicembre è risultato del 3% superiore allo stesso periodo del 2022, emerge da un'analisi effettuata dall'agenzia Awp sulla base delle cifre fornite da Monitoring Consumption Switzerland, una piattaforma curata da diversi operatori che osserva le transazioni del denaro elettronico. Nel confronto con il 2021 la progressione è addirittura del 13%.

Le vendite del 24 dicembre sono risultate significativamente più basse rispetto a quelle degli anni precedenti, perché la vigilia di Natale cadeva di domenica. Questo non è però stato un freno ai consumi: i clienti hanno semplicemente anticipato i loro acquisti natalizi, spendendo di più in particolare il 22 e il 23 dicembre.

Sempre più gettonato risulta essere lo smartphone: i pagamenti mobili sono saliti di oltre la metà rispetto all'anno precedente, con una quota (sull'insieme dei mezzi di pagamento) che è passata dall'8% al 12%. Va peraltro notato come Monitoring Consumption definisca pagamenti mobili quelli che avvengono tramite applicazioni come Twint, Alipay e WeChat Pay: i trasferimenti via Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay non sono ritenuti invece tali perché vengono elaborati tramite carta di credito.

I dati di Monitoring Consumption Switzerland includono i pagamenti con carte e telefonini che vengono elaborati in Svizzera attraverso la rete del fornitore di servizi finanziari Worldline. Le statistiche, che non comprendono i pagamenti in contanti, vengono messe a disposizione del pubblico a scopo di ricerca. Per motivi di protezione dei dati non sono diffuse cifre assolute.

Le vendite natalizie rimangono il principale motore del commercio al dettaglio svizzero. Il mese di dicembre, e in particolare la settimana prima di Natale, registra sempre i dati di vendita più elevati.

hm, ats