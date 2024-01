Le auto elettriche sono sempre più diffuse. Keystone

Le vendite di vetture elettriche continuano ad aumentare, ma a un ritmo meno sostenuto che in passato: è una delle indicazioni che emergono dal bilancio sulle nuove immatricolazioni del 2023 stilato dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Un'altra è che i veicoli in circolazione continuano ad aumentare: quasi +40'000 in un solo anno.

A causa della pandemia e della guerra in Ucraina, negli anni 2020-2022 il settore automobilistico ha dovuto fare i conti con strozzature nelle forniture, alcune delle quali di notevole entità, ricordano gli esperti di Neuchâtel in un comunicato odierno. Nel 2023 tali problemi sono perlopiù stati risolti. Il numero di nuove immatricolazioni (356'538 veicoli a motore) è salito del 10,6% rispetto ai dodici mesi precedenti, rimanendo però ben al di sotto dei livelli pre-Covid (-12,9% in confronto al 2019).

Nell'anno in esame la quota di automobili esclusivamente elettriche si è attestata a oltre un quinto del totale delle automobili di nuova immatricolazione, ovvero al 20,7%, il che rappresenta un aumento di 3,0 punti percentuali rispetto al 2022 (17,7%). Ciò significa che il segmento delle auto elettriche non è progredito in modo così dinamico come aveva invece fatto tra il 2020 e il 2022, quando di anno in anno la quota era incrementata di 4 punti percentuali o più.

Il comparto più grande continua a essere quello delle auto a benzina: con una quota del 33,3% è però di poco al di sopra delle ibride normali (non ricaricabili), che rappresentano il 29,9%. Come le auto elettriche, negli ultimi anni anche le ibride normali sono riuscite ad aumentare costantemente di numero. Non si può dire lo stesso per i veicoli a diesel: nel 2023, infatti, la loro quota è diminuita per il settimo anno consecutivo raggiungendo solo il 9,4%. Anche i veicoli ibridi ricaricabili (ibridi plug-in) hanno leggermente perso terreno: nel 2023 rappresentavano il 6,8%.

Il passaggio al motore elettrico sta prendendo piede anche nel settore dei veicoli utilitari: nel 2023 il 12,7% di tutti gli autofurgoni di nuova immatricolazione era esclusivamente elettrico, rispetto al 9,4% dell'anno precedente. Nello stesso periodo, la quota di veicoli pesanti elettrici è passata dal 4,7% all'8,5%.

Al 30 settembre 2023 (da anni giorno di riferimento della statistica) risultavano immatricolati in Svizzera 6'445'122 veicoli stradali a motore (ciclomotori ed e-bike esclusi). Circa tre quarti di questi erano automobili. Ciò significa che sulla rete stradale elvetica circolavano 39'668 auto in più rispetto all'anno precedente (+0,8%). Se questi veicoli aggiuntivi venissero allineati paraurti contro paraurti – calcolano gli specialisti dell'UST – il risultato sarebbe una coda lungo 175 km, pari all'incirca alla distanza autostradale tra Lugano e Lucerna.

Per quanto riguarda le automobili, la crescente rilevanza che stanno acquisendo i veicoli elettrici tra le auto nuove si sta gradualmente riflettendo sul parco automobilistico complessivo. Nel 2023, in Svizzera, circa un'auto su 31 era esclusivamente elettrica, pari a una quota del 3,3%. L'anno precedente la quota si attestava al 2,3%. Prendendo in considerazione i cantoni, la quota di veicoli elettrici più alta è stata registrata a Zugo (6,8%), seguito da Zurigo (4,1%). Il valore molto alto registrato a Zugo è dovuto anche al fatto che vi hanno sede molte imprese con un parco automobilistico molto grande e a forte incidenza elettrica. Considerando solo le vetture di detentori privati Zugo e Zurigo rimangono in testa, ma con un divario ridotto (3,8% e 3,3%).

