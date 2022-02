Vetture nuove: anno parte bene, vendite in aumento in gennaio

Skoda si trova al primo posto nel mese di gennaio. Keystone

L'anno è cominciato abbastanza bene per i concessionari: nel mese di gennaio sono state immatricolate in Svizzera e nel Liechtenstein 15'899 vetture nuove, il 5% in più dello stesso mese del 2021.

Il dato è comunque inferiore alle media di circa 20'000 unità di un gennaio del nuovo millennio, sottolinea l'associazione degli importatori Auto-Svizzera.

«La crisi dei semiconduttori non è ancora stata superata», afferma il portavoce dell'associazione Christoph Wolnik, citato in un comunicato odierno. «La domanda continua a essere significativamente più elevata del numero di veicoli disponibili».

«I tempi di consegna sono più lunghi di quelli a cui i nostri clienti sono abituati», prosegue lo specialista. «Speriamo in un miglioramento della situazione delle forniture di componenti elettronici e di altre materie prime nella seconda metà dell'anno». In questo contesto la pur limitata espansione del mercato in gennaio viene considerata rallegrante, tanto più che si tratta del primo aumento mensile da agosto 2021.

La crescita dei propulsori alternativi è proseguita: la relativa quota di mercato ha raggiunto il 48%, contro il 35% del gennaio 2021.

Come sempre interessante è la classifica dei singoli marchi: primeggia Skoda (+1578 vetture vendute nel primo mese), davanti a Volkswagen (1518), Mercedes (1470), Audi (1421), BMW (1196) e Toyota (842). Sull'arco di un anno spiccano le variazioni di Skoda (+54%) e Audi (+49%), mentre sul fronte opposto va segnalata Tesla (-73%), il cui Model 3 è stata la vettura più venduta in Svizzera nel 2021.

hm, ats