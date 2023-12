Via libera alla riforma del Patto di stabilità (foto d'archivio) Keystone

I ministri dell'Economia dell'Unione europea (Ue), a quanto si apprende da fonti europee, hanno raggiunto l'intesa sul nuovo Patto di stabilità.

L'Ecofin ha dato via libera alla riforma del Patto di stabilità, che prevede nuove regole «realistiche, equilibrate, adatte alle sfide presenti e future», scrive su X (ex Twitter) la presidenza di turno dell'Ue, detenuta dalla Spagna.

Dopo l'accordo il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner ha scritto su X: «Le nuove regole di bilancio per i Paesi membri dell'Ue sono più realistiche ed efficaci allo stesso tempo. Combinano cifre chiare per deficit inferiori e rapporti debito/Pil in calo con incentivi per investimenti e riforme strutturali. La politica di stabilità è stata rafforzata».

Die neuen Fiskalregeln für die EU-Mitgliedsstaaten sind realistischer und wirksamer zugleich. Sie verbinden klare Zahlen für niedrigere Defizite und sinkende Schuldenquoten mit Anreizen für Investitionen und Struktureformen. Die Stabilitätspolitik ist gestärkt. CL #EGR #Ecofin — Christian Lindner (@c_lindner) December 20, 2023

Il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire in un video messaggio diffuso dopo l'Ecofin ha detto «Dopo due anni di negoziati abbiamo raggiunto un accordo storico a 27 sulle nuove regole del Patto di stabilità e crescita. È un'ottima notizia per la Francia e per l'Europa perché garantirà la stabilità finanziaria e il buon andamento dei conti pubblici in tutta Europa negli anni a venire».

«Per la prima volta in 30 anni - ha poi sottolineato Le Maire - questo Patto di stabilità riconosce l'importanza degli investimenti e delle riforme strutturali» che saranno «essenziali nei prossimi decenni», ha evidenziato Le Maire.

«Sono felice che abbiamo raggiunto un buon accordo»

«Sono felice che, dopo una lunga discussione e negoziati difficili, abbiamo raggiunto un buon accordo sulle regole di bilancio Ue. È importante che diano una base solida per i bilanci nazionali e che tutti le rispettino», ha detto da parte sua la ministra delle finanze olandese, Sigrid Kaag, commentando l'intesa.

«Per i Paesi Bassi è fondamentale che con questo accordo si proceda verso una riduzione del debito ambiziosa e sostenibile», ha sottolineato la ministra olandese, evidenziando che le nuove norme «incoraggiano le riforme, con spazio per gli investimenti e adattate alla situazione specifica dello Stato membro in questione» e «funzionano in modo anticiclico in modo che la potenziale crescita economica non venga interrotta».

«Occorre anche rispettare meglio le regole, cosa che troppo spesso è stato un problema in passato», ha ammonito Kaag.

SDA