Guerra commerciale Victorinox: «Sollievo per il taglio dei dazi, ma la sfida non è finita»

SDA

19.11.2025 - 12:00

I coltellini Victorinox sono diffusi in tutto il mondo.
I coltellini Victorinox sono diffusi in tutto il mondo.
Keystone

Il CEO di Victorinox Carl Elsener reagisce con sollievo alla riduzione dei dazi doganali americani al 15% sui prodotti svizzeri.

Keystone-SDA

19.11.2025, 12:00

19.11.2025, 12:14

La novità crea un «quadro normativo decisamente più gestibile» per le esportazioni negli Stati Uniti, ha indicato oggi all'agenzia Awp il fabbricante di coltellini tascabili e coltelli da cucina

Grazie all'abbassamento delle barriere doganali «il sacrificio finanziario» per le consegne negli Stati Uniti sarà notevolmente inferiore, ha sottolineato il dirigente. Allo stesso tempo i dazi diretti ancora in vigore e quelli aggiuntivi sull'acciaio rimangono una «grande sfida». Anche dagli Stati Uniti giunge un chiaro segnale di sollievo: i team sul posto hanno valutato la nuova situazione come impegnativa, ma «decisamente più gestibile» rispetto a quella precedente..

Gli Usa rappresentano il mercato estero più importante per il gruppo, contribuendo a il 18% del fatturato. L'obiettivo rimane quello di consolidare la presenza nel paese e di fare tutto il possibile per non perdere quote di mercato, ha fatto sapere Elsener.

Victorinox considera peraltro l'accordo doganale annunciato da Berna e Washington come un primo passo importante per favorire la competitività dell'industria elvetica. A lungo termine sono però necessari ulteriori miglioramenti delle condizioni quadro, ad esempio attraverso intese commerciali e l'eliminazione degli ostacoli amministrativi.

Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Un'insegnante ha inserito un tampone in una 13enne durante un campo estivo in Ticino?
Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate
Giornalista pone domande coraggiose, Trump la umilia: «Pessima reporter»

Dalla Svizzera centrale. Wisekey vuole spostate la sede nelle Isole Vergini Britanniche

Dalla Svizzera centraleWisekey vuole spostate la sede nelle Isole Vergini Britanniche

Abitudini di consumo. Bell: «I prezzi della carne sono in rialzo, ma i clienti cercano il risparmio»

Abitudini di consumoBell: «I prezzi della carne sono in rialzo, ma i clienti cercano il risparmio»

Mercati azionari. La borsa svizzera apre in rialzo

Mercati azionariLa borsa svizzera apre in rialzo