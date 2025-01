Il Vietnam ha un'economia in piena espansione. Keystone

Il prodotto interno lordo (Pil) del Vietnam è cresciuto del 7,09% nel 2024 rispetto all'anno precedente, superando l'obiettivo del 6,5% fissato dall'Assemblea nazionale, secondo i dati dell'Ufficio generale di statistica vietnamita pubblicati da Vietnam News.

A contribuire sono stati prevalentemente il settore dei servizi e quello industriale, seguiti dal ramo agricolo, forestale e della pesca, nonostante le numerose calamità naturali, tra cui il tifone Yagi a settembre 2024, che ha causato oltre 300 morti e danni per almeno 3 miliardi di dollari.

La stima del valore totale del Pil nel 2024 è di oltre 476 miliardi di dollari, con un Pil pro capite di 4700 dollari. L'indice medio dei prezzi al consumo per il 2024 è aumentato del 3,6% rispetto al 2023, mentre l'inflazione di fondo è aumentata in media del 2,7% rispetto al 2023. Gli investimenti diretti esteri nel 2024 hanno raggiunto il livello più alto dal 2020, oltre 25 miliardi di dollari, in aumento del 9,4% rispetto all'anno precedente.