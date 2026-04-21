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Svizzera Cala ancora il consumo di vino, ma quelli nazionali segnano una ripresa

SDA

21.4.2026 - 11:22

Nel 2025 i vini elvetici hanno registrato un aumento del 2,3%, nonostante un calo generalizzato del consumo (foto simbolica)
Nel 2025 i vini elvetici hanno registrato un aumento del 2,3%, nonostante un calo generalizzato del consumo (foto simbolica)
Keystone

Il consumo totale di vino è nuovamente diminuito in Svizzera: nel 2025, confermando una tendenza in atto da diversi anni, ha registrato una flessione su base annua del 3,3%, attestandosi a 211,2 milioni di litri.

Keystone-SDA

21.04.2026, 11:22

21.04.2026, 11:26

Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), sottolineando tuttavia che per i vini elvetici si registra invece una ripresa e ciò nonostante una congiuntura difficile per il settore.

Il calo del 3,3% – si legge nella nota dell'UFAG – riguarda principalmente i vini rossi, compresi i rosati (-5,5 %), mentre quelli bianchi hanno registrato un aumento (+0,5 %). Il consumo di vini spumanti è sceso del 6% circa, toccando 21,5 milioni di litri.

Il consumo di vini esteri ha subito una diminuzione rispetto al 2024 (-6,4 %), attestandosi a 132 milioni di litri. La flessione riguarda in particolare i vini rossi importati (-9,1 %). Al contrario i vini bianchi hanno registrato un lievissimo aumento (+0,4 %).

Nonostante il calo generalizzato del consumo, nel 2025 i vini elvetici hanno registrato un aumento del 2,3% a 79,2 milioni di litri, precisa l'UFAG, aggiungendo che la crescita riguarda soprattutto i vini rossi (+4,1 %), mentre il consumo di vini bianchi si è stabilizzato a quasi 40 milioni di litri. La quota di mercato dei vini svizzeri raggiunge così il 37,5%, con una progressione di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

L'incremento della quota di mercato dei vini svizzeri è un segnale forte per la vitivinicoltura indigena in un contesto di crescente concorrenza internazionale e di evoluzione delle abitudini di consumo, viene indicato. Tuttavia, non è sufficiente per compensare il calo generalizzato delle vendite e conferma la necessità di proseguire gli sforzi di valorizzazione, di adeguamento dell'offerta e di promozione dei vini elvetici.

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