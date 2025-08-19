La puntualità è migliorata quest'estate all'aeroporto di Zurigo-Kloten (immagine d'archivio) Keystone

Quest'estate all'aeroporto di Zurigo quasi un aereo su due è partito in ritardo. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, la situazione è notevolmente migliorata, come mostra un'analisi dei dati effettuata dall'agenzia finanziaria AWP.

Keystone-SDA SDA

Da inizio giugno a metà agosto, il 49% dei circa 17'000 voli commerciali è decollato con un ritardo superiore ai 15 minuti. Nell'estate 2024, però, la percentuale era stata ancora più alta, pari al 58%.

Anche la durata media dei ritardi è migliorata. Invece dei 44 minuti dell'anno precedente, quest'estate i viaggiatori hanno dovuto attendere in media «solo» 38 minuti per il loro volo. È quanto emerge da un'analisi del tabellone dei voli in partenza pubblicato online dall'aeroporto. Inoltre, una parte dei ritardi ha potuto talvolta essere recuperata durante il viaggio.

Meno voli notturni

Anche il numero di voli che a causa dei ritardi sono stati posticipati nella notte è diminuito. Tra le 23:00 e le 23:30, la mezz'ora prevista per recuperare i ritardi, quest'estate sono decollati ancora 116 aerei. Nel 2024 erano stati 231.

Questa mezz'ora per recuperare i ritardi è attualmente oggetto di discussione a livello politico: un'iniziativa cantonale sul «riposo notturno» chiede una riduzione degli orari di esercizio dalle 6:00 alle 23:00.

Misure efficaci

Il tema dei ritardi è sempre attuale nel settore dei viaggi aerei, soprattutto in estate. Gli aeroporti e le compagnie si sono quindi impegnati a migliorare la puntualità. Lo scalo zurighese, ad esempio, oltre ad assumere personale aggiuntivo, utilizza un sistema di telecamere che rileva tempestivamente i ritardi nella preparazione degli aerei e un sistema di pianificazione per ottimizzare le procedure.

Lo scorso autunno la compagnia aerea Swiss ha introdotto 300 misure. Tra queste figurano l'estensione dei tempi di transito, l'introduzione di manager incaricati di migliorare le operazioni di imbarco e l'aumento delle riserve. Giovedì Swiss renderà pubblico il proprio bilancio delle operazioni di volo estive.

Secondo i dati analizzati da AWP, da giugno a metà agosto il 51% dei voli Swiss in partenza da Zurigo ha subito ritardi, rispetto al 61% dell'anno precedente.