Il colosso automobilistico tedesco Volkswagen ha ufficialmente lanciato una joint venture con il produttore statunitense di veicoli elettrici Rivian.

VW si impegna in un investimento di 5,8 miliardi di euro, 800 milioni di euro in più rispetto a quanto pianificato in precedenza, per accelerare la transizione ai veicoli elettrici.

La partnership dovrebbe produrre i suoi primi modelli basati sulla tecnologia avanzata per auto elettriche di Rivian a partire dal 2027, ha affermato il Ceo del gruppo VW Oliver Blume al lancio della joint venture a Palo Alto, California settentrionale.

Volkswagen, la più grande casa automobilistica europea, mira a sfruttare l'innovativa architettura elettrica e software di Rivian per semplificare la propria gamma di veicoli elettrici. La collaborazione si concentrerà su una gamma di tecnologie, tra cui sistemi software, computer di controllo e architettura di rete.

Adottando la piattaforma di Rivian, Volkswagen spera di risolvere i problemi con lo sviluppo software interno, che ha ritardato il lancio dei modelli negli ultimi anni. Le due aziende hanno annunciato la cooperazione a fine giugno e a luglio l'ufficio tedesco dell'Antitrust l'ha approvata. La nuova joint venture dovrebbe iniziare le operazioni subito. Avrà sede a Palo Alto e sono previste altre sedi in Europa e Nord America.

