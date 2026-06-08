  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Era già sul Mar Nero Volo Swiss torna a Zurigo per un problema al motore. Ecco quale

SDA

8.6.2026 - 09:25

Disguido per un volo Swiss diretto in India. (Immagine d'archivio).
Disguido per un volo Swiss diretto in India. (Immagine d'archivio).
Keystone

Un Airbus A330 della Swiss a destinazione di Delhi è dovuto tornare a Zurigo, aeroporto di partenza, a causa di un'allerta del sistema di sorveglianza del carburante di un motore. Lo ha comunicato ieri sera la compagnia aerea.

Keystone-SDA

08.06.2026, 09:25

08.06.2026, 09:30

Il velivolo era decollato da Zurigo alle 12:59 con 151 passeggeri a bordo e ha fatto inversione sopra il Mar Nero, dopo circa due ore di volo. L'atterraggio in Svizzera è avvenuto senza difficoltà alle 17:36.

La portavoce di Swiss Nicole Meier ha confermato le informazioni, in precedenza pubblicate dal Blick, precisando che il sistema di monitoraggio aveva segnalato la possibile presenza di particelle solide nel carburante del motore 1.

La causa esatta dell'allerta non è ancora stata chiarita e non è noto se vi fosse effettivamente un problema o se si sia trattato di un falso allarme, ha detto ancora la portavoce.

I 151 passeggeri del volo Zurigo-Delhi sono stati imbarcati sul successivo collegamento disponibile.

Anche il volo di ritorno, che sarebbe dovuto partire dall'India con 218 passeggeri, è stato annullato.

Ecco cos'è successo. Problemi sul volo per Zurigo: l’aereo gira per ore sopra il mare prima di atterrare d’emergenza

Ecco cos'è successoProblemi sul volo per Zurigo: l’aereo gira per ore sopra il mare prima di atterrare d’emergenza

I più letti

El Niño si avvicina: ecco cosa rischia davvero la Svizzera tra clima, prezzi e scenari estremi
Francesca Pascale ricorda Berlusconi: «Lo spiavo, ma darei metà della mia vita per un giorno con lui»
La Svizzera lascerà la Coppa del Mondo di sci se Johan Eliasch venisse rieletto?
Belen Rodriguez torna a mostrarsi in pubblico dopo il ricovero: ecco come sta
Vasco Rossi risponde alle parole di De Gregori: «Suono per provocare una sana e scandalosa felicità»

Altre notizie

Industrie. Morten Wierod, CEO di ABB, mette in guardia dalla massiccia perdita impieghi in Europa. Ecco perché

IndustrieMorten Wierod, CEO di ABB, mette in guardia dalla massiccia perdita impieghi in Europa. Ecco perché

Rivenditori online. Digitec Galaxus reagisce contro i trucchi dei venditori e cancella centinaia di migliaia di recensioni

Rivenditori onlineDigitec Galaxus reagisce contro i trucchi dei venditori e cancella centinaia di migliaia di recensioni

Turismo. Pernottamenti record nella stagione invernale, aumento pure in Ticino

TurismoPernottamenti record nella stagione invernale, aumento pure in Ticino