Neutralità tecnologica Von der Leyen: «Il futuro del settore automobilistico europeo è elettrico»

SDA

10.9.2025 - 12:00

Ursula von der Leyen ha parlato ai parlamentari.
Keystone

Il futuro del settore automobilistico europeo è elettrico: lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo stamani alla riunione plenaria del Parlamento europeo.

Keystone-SDA

10.09.2025, 12:00

10.09.2025, 12:12

«Nel rispetto della neutralità tecnologica, stiamo preparando la revisione del 2035», ha indicato l'ex ministra tedesca facendo riferimento allo stop alla vendita di vetture nuove a combustione. «Milioni di europei desiderano acquistare automobili europee a prezzi accessibili. Dovremmo quindi investire anche in veicoli piccoli e convenienti. Credo che l'Europa dovrebbe avere la sua auto e-car, ecologica, economica, europea. Non possiamo lasciare che la Cina e altri conquistino questo mercato».

«In ogni caso, il futuro è elettrico», ha chiosato la 66enne. «E l'Europa ne farà parte. Il futuro delle auto e le auto del futuro devono essere realizzati in Europa.»

