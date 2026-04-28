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Catastrofi naturali Al via i lavori per la strada cantonale che collegherà Blatten al resto del mondo

SDA

28.4.2026 - 11:24

Il sindaco di Blatten Matthias Bellwald (s) e il consigliere di Stato Franz Ruppen (d) stamane sul tracciato della nuova strada.
Il sindaco di Blatten Matthias Bellwald (s) e il consigliere di Stato Franz Ruppen (d) stamane sul tracciato della nuova strada.
Keystone

I lavori per la strada cantonale che collegherà Wiler (VS) a Blatten (VS) entro la fine del 2029 sono iniziati oggi, così come quelli della funivia provvisoria che da Wiler porterà a Weissenried (VS). Obiettivo è ripristinare in modo duraturo l'accesso alla valle.

Keystone-SDA

28.04.2026, 11:24

28.04.2026, 11:30

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Il primo colpo di piccone è stato dato, tra gli altri, dal consigliere di Stato Franz Ruppen e dal sindaco di Blatten Matthias Bellwald.

La frana scesa lo scorso 28 maggio aveva compromesso gravemente gli accessi al villaggio, attualmente servito unicamente da una carreggiata d'emergenza non percorribile in inverno.

Lunga 2,8 chilometri, la nuova strada mira a ripristinare un accesso perenne. Il suo tracciato è stato definito sulla base della carta dei pericoli stabilita dal Servizio dei pericoli naturali nel novembre 2025.

Il Consiglio di Stato vallesano ha concesso due crediti d'impegno per la costruzione all'inizio di aprile: uno di 29,7 milioni di franchi per la strada e uno di 9,3 milioni per la funivia provvisoria.

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