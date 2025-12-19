  1. Clienti privati
A quasi 7 mesi dalla frana Apre nei pressi di Blatten un hotel temporaneo, simbolo della rinascita

SDA

19.12.2025 - 15:26

Una veduta aerea dell'albergo e della vallata.
Una veduta aerea dell'albergo e della vallata.
Keystone

A quasi sette mesi dalla devastante frana del 28 maggio che ha tra l'altro distrutto tre alberghi a Blatten (VS), apre oggi alla Lauchernalp, a 1970 metri di quota, l'hotel temporaneo «Momentum».

Keystone-SDA

19.12.2025, 15:26

19.12.2025, 15:51

La struttura, costruita in tempo record, offre 64 nuovi posti letto per compensare parzialmente la capacità ricettiva persa nella Lötschental.

I promotori del progetto sono i proprietari di due degli alberghi scomparsi: «Il turismo non poteva aspettare la ricostruzione del villaggio; bisognava agire subito», hanno detto nel corso della conferenza stampa organizzata in occasione dell'inaugurazione dell'albergo.

L'edificio dall'architettura lineare sorge nei pressi della cabinovia di Lauchernalp e ai piedi delle piste da sci. La stazione domina il villaggio di Wiler e la Lötschental. Dai balconi delle 19 camere si può osservare la frana che ha ricoperto gran parte di Blatten. Le imponenti montagne, tra cui il piccolo Nesthorn, occupano il resto del panorama.

Soluzione provvisoria fino al 2030

«Momentum» è pensato come soluzione provvisoria fino al 2030. Non sostituisce il patrimonio perduto, ma rappresenta un forte segnale di vitalità: «È il primo edificio (ri)costruito dopo la disgrazia, un simbolo che grida siamo ancora qui, attraenti e proiettati verso il futuro», ha spiegato Matthias Fleischmann, responsabile delle funivie di Lauchernalp e del marketing della valle.

Il progetto, costato circa 4,6 milioni di franchi, è frutto di una collaborazione tra i due albergatori (ciascuno con il 45% delle azioni), le funivie (10%) e sostegni pubblici: un milione dal Canton Vallese e mezzo milione dall'Aiuto svizzero alla montagna. Anche associazioni alberghiere e fornitori hanno contribuito con donazioni.

«Dimostra ancora una volta la solidarietà e la resilienza della gente di montagna», commenta Eva Jaisli, presidente della fondazione Aiuto svizzero alla montagna. Lo stesso nome «Momentum» evoca la capacità di cogliere i momenti positivi e di continuare a muoversi nonostante tutto.

Le prenotazioni, aperte da un mese, sono soddisfacenti anche se vi sono ancora posti liberi per le prossime settimane. Gli albergatori sono pronti ad accogliere i primi ospiti in un'atmosfera segnata dai colori tradizionali della valle e dalla vista sulle montagne ancora intatte.

