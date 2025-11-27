Una veduta della costruzione dell'hotel Momentum Lauchernalp Lodge a Lauchernalp, nella valle del Loetschental. Keystone

Sei mesi dopo la frana di Blatten (VS) del 28 maggio, i responsabili del turismo nella Lötschental si preparano all'imminente stagione invernale e si dichiarano «cautamente ottimisti». Tra le iniziative, l'ampliamento di un albergo a tre stelle alla Lauchernalp.

Keystone-SDA SDA

«L'albergo è in fase di costruzione, l'ampliamento interno è ormai completato, l'apertura ufficiale è prevista il 19 dicembre e a Natale potremo accogliere i primi ospiti», spiega a Keystone-ATS Mathias Fleischman, direttore di Lauchernalp Bergbahnen e di Lötschental Marketing. Attraverso questa iniziativa si potrà compensare una parte del centinaio di posti letti andati persi, per la precisione 6,4 in 19 camere. 4,5 milioni di franchi il costo dell'operazione.

L'interesse è già grande, nonostante le prenotazioni non siano ancora aperte. La struttura chiamata «Momentum» dovrebbe essere attiva per un periodo tra i cinque e i sette anni, fino all'edificazione di un nuovo hotel sul fondovalle.

Va ancora risolta la situazione per i gruppi, in seguito alla perdita di due alloggi a Blatten, particolarmente utilizzati per le settimane bianche. Gli effetti si ripercuotono anche sulla vendita di giornaliere sciistiche. Fleischman calcola al proposito una riduzione delle entrate per gli impianti di risalita di circa 150'000 franchi.

La situazione degli appartamenti di vacanza è invece meno grave, poiché la maggior parte di questi si trovano a Kippel e Wiler. «A Blatten c'era solo un quinto degli appartamenti di vacanza della valle e la percentuale di pernottamenti invernali in appartamento è all'incirca del 15%», spiega Fleischman. Circa la metà dei visitatori della valle, inoltre si ferma soltanto per la giornata.

In attesa di capire come la stagione invernale si svilupperà a partire dal 13 dicembre, anche a dipendenza della meteo e delle condizioni della neve, il direttore del turismo si dichiara soddisfatto dei numeri fatti registrare durante la stagione estiva.

Estate positiva

Le funivie hanno persino fatto registrare un piccolo incremento dei passaggi. «Il numero di pernottamenti si è quasi dimezzato, ma ora il peggio è passato», sostiene Fleischman. Ciò nonostante una riduzione di quasi il 70% dei posti letto a causa della distruzione dei tre alberghi di Blatten.

Per l'estate prossima è prevista la riapertura dell'Hotel Fafleralp, con l'introduzione anche di un servizio di bus-navetta in seguito alla riasfaltatura della strada.

Infine non è ancora chiaro il futuro dei campeggi di Kippel e Fafleralp, che non hanno ancora riaperto dopo lo scoscendimento.