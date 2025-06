In questa immagine il nuovo stadio del FC Sion. Alla fine si è rinunciato alla ristrutturazione del vecchio Tourbillon Keystone

Il vecchio stadio Tourbillon a Sion non sarà ristrutturato. Una decisione in tal senso è stata presa dalla Città, dal Canton Vallese e dal club calcistico che milita in Super League.

Keystone-SDA SDA

Il finanziamento della nuova infrastruttura sarà interamente garantita dal presidente Christian Constantin.

Costo dell'operazione: 450 milioni di franchi per un nuovo stadio da 15'000 posti a sedere, hanno annunciato in una conferenza stampa odierna le autorità cittadine, cantonali, il FC Sion e l'Associazione vallesana di football.

Nel gennaio 2024, una dichiarazione d'intenti era stata firmata per garantire il futuro del calcio professionistico e giovanile in Vallese.

Nessun finanziamento pubblico

Dopo 18 mesi di lavoro, i quattro partner hanno preso una serie di decisioni di principio, è stato precisato.

In particolare, l'opzione di ristrutturare lo stadio Tourbillon è stata abbandonata, perché ritenuta troppo onerosa per l'ente pubblico (costi stimati: oltre 100 mio). L'infrastruttura esistente rimarrà in funzione fino alla costruzione del nuovo stadio.

Secondo il presidente e imprenditore Christian Constantin, la nuova arena calcistica – che dovrebbe essere costruita entro giugno 2030 e utilizzata anche per concerti ed eventi vari – sarà interamente finanziata da privati, senza alcun finanziamento pubblico.

«Oggi non sarebbe elegante da parte mia chiedere oltre 100 milioni di franchi, soprattutto pensando a quanto è successo a Blatten. Voglio evitare qualsiasi polemica politica», ha sottolineato Constantin.

Verrà creata un'accademia

I firmatari hanno inoltre confermato l'intenzione di sviluppare un'accademia di calcio a Sion per formare la prossima generazione di sportivi e sportive d'élite.

Il costo è stimato in 30 milioni di franchi per la creazione di 7-8 nuovi terreni da gioco.

Il Cantone fornirà il 25% del finanziamento, in conformità con la Legge cantonale sullo sport.