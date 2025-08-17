  1. Clienti privati
Niente combattimento tra vacche «regine» in Vallese, ecco perché

SDA

17.8.2025 - 21:39

Faika e Tefnout, due vacche di razza Hérens in un campo a Les Evouettes.
Faika e Tefnout, due vacche di razza Hérens in un campo a Les Evouettes.
Keystone

Il tradizionale combattimento di mucche «regine», che si tiene ogni anno in autunno in Vallese, non avrà luogo.

Keystone-SDA

17.08.2025, 21:39

17.08.2025, 21:40

La Federazione svizzera degli allevatori della razza di Hérens (FSEH) ha annunciato oggi l'annullamento dell'evento a causa dell'epizoozia di dermatosi nodulare contagiosa (DNC) che sta colpendo soprattutto la Francia.

Ha inoltre vietato l'utilizzo di bovini in tutte le manifestazioni previste per questo autunno nel Basso Vallese (discesa degli animali dall'alpeggio, sfilate, combattimenti tra vacche, ecc.). Di fronte alla DNC, un'epizoozia altamente contagiosa, «qualsiasi concentrazione di animali e persone provenienti da diverse regioni può aumentare il rischio di diffusione», spiega la FSEH in un comunicato.

Anche se il rischio è «minimo», la segnalazione di un caso avrebbe conseguenze per il bestiame, che potrebbero rappresentare una minaccia per la conservazione delle linee della razza di Hérens, aggiunge la FSEH, che ha deciso di agire con grande precauzione.

La decisione, resa nota da Rhône FM, è stata presa in collaborazione con il veterinario cantonale, dopo «un'analisi approfondita dei rischi». Essa mira a garantire la massima sicurezza possibile per la razza di Hérens, che rappresenta una parte importante del patrimonio vallesano.

I combattimenti delle «regine» vengono organizzati nel Vallese dal 1922. È una vetrina importante per la razza Hérens.

