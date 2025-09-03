Così si pubblicizzano su internet le terme di Ovronnaz. Keystone

Le terme di Ovronnaz, in Vallese, sono state dichiarate insolventi: il 27 agosto il tribunale di Martigny e Saint-Maurice ha ordinato lo scioglimento della società Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SA.

Keystone-SDA SDA

Secondo il sindacato SCIV sono direttamente interessati quasi un centinaio di dipendenti.

«Questo annuncio è un passo doloroso per Ovronnaz, il Basso Vallese e il cantone», si legge in un comunicato diffuso oggi da SCIV.

Le terme sono infatti un fiore all'occhiello turistico e un simbolo del dinamismo della regione: ogni anno attirano numerosi ospiti e contribuiscono in modo significativo alla vitalità economica e sociale della zona.

Secondo il quotidiano Le Nouvelliste, che per primo ha riportato la notizia, il centro termale e il ristorante continueranno a funzionare fino a quando non sarà presa una decisione in merito alla chiusura o alla messa sotto tutela da parte delle autorità.

Già nel giugno scorso il giornale aveva riferito delle difficoltà finanziarie dell'azienda: numerosi creditori avrebbero richiesto il il rimborso dei prestiti. In gioco vi sarebbe un importo di almeno 3 milioni di franchi.