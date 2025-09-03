  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton Vallese Le terme di Ovronnaz in fallimento, interessati quasi 100 dipendenti

SDA

3.9.2025 - 16:00

Così si pubblicizzano su internet le terme di Ovronnaz.
Così si pubblicizzano su internet le terme di Ovronnaz.
Keystone

Le terme di Ovronnaz, in Vallese, sono state dichiarate insolventi: il 27 agosto il tribunale di Martigny e Saint-Maurice ha ordinato lo scioglimento della società Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SA.

Keystone-SDA

03.09.2025, 16:00

03.09.2025, 16:08

Secondo il sindacato SCIV sono direttamente interessati quasi un centinaio di dipendenti.

«Questo annuncio è un passo doloroso per Ovronnaz, il Basso Vallese e il cantone», si legge in un comunicato diffuso oggi da SCIV.

Le terme sono infatti un fiore all'occhiello turistico e un simbolo del dinamismo della regione: ogni anno attirano numerosi ospiti e contribuiscono in modo significativo alla vitalità economica e sociale della zona.

Secondo il quotidiano Le Nouvelliste, che per primo ha riportato la notizia, il centro termale e il ristorante continueranno a funzionare fino a quando non sarà presa una decisione in merito alla chiusura o alla messa sotto tutela da parte delle autorità.

Già nel giugno scorso il giornale aveva riferito delle difficoltà finanziarie dell'azienda: numerosi creditori avrebbero richiesto il il rimborso dei prestiti. In gioco vi sarebbe un importo di almeno 3 milioni di franchi.

I più letti

Karolina Muchova vive un momento di shock in campo e scoppia in lacrime
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Ecco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale

Altre notizie

Svizzera. Nel 2024 gli assicuratori hanno guadagnato di meno

SvizzeraNel 2024 gli assicuratori hanno guadagnato di meno

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rialzo

Politica monetaria. «La BNS non abbasserà i tassi, ma se lo farà il taglio sarà di 0,5 punti»

Politica monetaria«La BNS non abbasserà i tassi, ma se lo farà il taglio sarà di 0,5 punti»