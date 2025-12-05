  1. Clienti privati
L'inchiesta Vuoi vendere gioielli? Le offerte variano di migliaia di franchi

SDA

5.12.2025 - 19:00

K-Geld consiglia di raccogliere diverse offerte.

Keystone

Vendere gioielli d'oro usati può diventare un vero rompicapo, con offerte che arrivano a differire di migliaia di franchi per lo stesso lotto di articoli.

Keystone-SDA

05.12.2025, 19:00

05.12.2025, 19:03

È quanto emerge da un'inchiesta condotta da K-Geld, che ha testato 15 rivenditori nella Svizzera tedesca, scoprendo una forbice di prezzi da 4573 a 9490 franchi: il miglior offerente ha proposto più del doppio del peggiore.

L'indagine ha coinvolto una cliente fittizia che ha presentato a 15 diversi compratori d'oro e gioiellieri un identico set composto di catene, braccialetti, anelli, spille e un orologio; alcuni articoli erano con diamanti, altre pietre preziose o perle.

Il valore teorico dei gioielli, basato sul puro peso in oro e sul corso di borsa del 6 novembre, era di 9826 franchi. Ma come ha spiegato alla testata Simon Lienhard, di Lienhard Fine Jewellery, «questo prezzo non lo si ottiene da nessun commerciante».

I rivenditori applicano infatti riduzioni per coprire costi di fusione, rischi di fluttuazione del prezzo dell'oro, costi di finanziamento anticipato e spese generali.

Elementi non aurei come diamanti, altre gemme o perle vengono spesso dedotti dal peso o valutati separatamente. C'è però anche chi li ha considerati troppo piccoli per essere riciclati, oppure che acquista diamanti solo con certificato di autenticità.

È difficile rivendere gioielli

L'inchiesta mostra anche che è di per sé difficile rivendere gioielli. Gli acquirenti di pezzi antichi e vintage si sono dimostrati molto selettivi: secondo quanto da loro stessi dichiarato accettano solo articoli raffinati e senza tempo. A detta di altri commercianti attualmente non c'è quasi nessuna domanda di gioielli usati.

Sulla base di queste esperienze K-Geld avanza dei consigli. La regola d'oro è ottenere sempre più offerte, almeno tre o quattro; è meglio inoltre calcolare prima il valore materiale approssimativo; bisogna richiedere trasparenza sul peso, chiedere di vedere chiaramente la bilancia; valutare eventualmente separatamente pietre preziose di valore; diffidare delle promesse di «miglior prezzo»: come dimostra l'indagine, gli slogan pubblicitari non garantiscono affatto l'offerta più alta sul mercato.

Per finire per i pezzi speciali vale la pena considerare canali alternativi: gioiellieri specializzati in antiquariato o case d'asta potrebbero riconoscere un valore superiore al puro peso dell'oro.

