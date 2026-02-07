  1. Clienti privati
Mercati azionari Wall Street chiude positiva, record per il Dow Jones

SDA

7.2.2026 - 08:22

Chiusura positiva ieri sera per Wall Street, con il Dow Jones che ha superato i 50.000 punti per la prima volta nella sua storia.

Keystone-SDA

07.02.2026, 08:22

07.02.2026, 09:56

L'indice ha registrato infatti una crescita del 2,47% a 50.115,67, il Nasdaq è salito del 2,18% a 23.031,21 punti e lo S&P 500 è avanzato dell'1,97% a 6.932,30 punti.

Donald Trump si assume il merito del record: «Gli 'esperti' dicevano che se avessi raggiunto i 50.000 punti sull'indice Dow Jones entro la fine del mio mandato, avrei fatto un ottimo lavoro, ma li ho raggiunti oggi, con tre anni di anticipo rispetto alle previsioni», ha scritto il presidente americano su Truth. «Ricordatelo in vista delle elezioni di metà mandato, perché i democratici manderanno in rovina l'economia!», ha detto ancora Trump.

