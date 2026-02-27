  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Acquisto società Warner Bros: «La proposta di Paramount è superiore per gli azionisti a quella di Netflix»

SDA

27.2.2026 - 07:25

Sembra ormai decisa la scalata a Warner Bros.
Sembra ormai decisa la scalata a Warner Bros.
Keystone

Warner Bros ha stabilito che la proposta rivista di Paramount è superiore per gli azionisti a quella di Netflix. Lo ha detto il Consiglio di amministrazione di Warner, mentre il colosso della tv in streaming ha dal canto suo abbandonato la gara al rialzo.

Keystone-SDA

27.02.2026, 07:25

27.02.2026, 07:38

Paramount ha messo sul piatto 31 dollari per azione per acquistare l'intera società, inclusa Cnn. L'offerta di Netflix riguardava solo le attività di streaming e quelle di intrattenimento.

La decisione del consiglio di amministrazione di Warner arriva nel giorno della visita alla Casa Bianca del co-amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos.

Paramount da mesi insegue Warner ma senza successo. Tutte le sue offerte sono state respinte perché non appetibili o senza abbastanza garanzie. Quest'ultima però ha incassato al promozione di Warner mettendo sul piatto 31 dollari per azioni e garanzie personali di Larry Ellison, il miliardario di Oracle amico di Donald Trump. Suo figlio David è amministratore delegato di Paramount.

Netflix rinuncia

Netflix ha dal canto suo rinunciato ad aumentare la sua offerta per Warner Bros. «La transazione che avevamo negoziato avrebbe creato valore per gli azionisti. Comunque noi siamo disciplinati e il prezzo richiesto per eguagliare l'offerta di Paramount rende l'accordo non più finanziariamente attraente, per questo abbiamo deciso di declinare» la possibilità di una nuova offerta, ha detto Netflix.

La decisione consegna quindi la vittoria a Paramount nella scalata a Warner.

I più letti

Le pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile
Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio
Una borsa a forma di carrello della spesa? È l'ultima trovata di Lidl
Ecco come Trump sta spingendo l'Islanda, il «52° Stato», tra le braccia dell'UE

Altre notizie

Svizzera. Diversi cambiamenti previsti nel Consiglio di amministrazione di UBS

SvizzeraDiversi cambiamenti previsti nel Consiglio di amministrazione di UBS

Addio giovani dirigenti. Manager svizzeri sono sempre più senior, l'età media sale a 53 anni

Addio giovani dirigentiManager svizzeri sono sempre più senior, l'età media sale a 53 anni

Vero l'8 marzo. Campagne di votazione più discrete rispetto agli anni scorsi

Vero l'8 marzoCampagne di votazione più discrete rispetto agli anni scorsi