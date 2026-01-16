  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Forum economico Sondaggio del WEF: i capi economisti son preoccupati dall'andamento dell'economia mondiale

SDA

16.1.2026 - 14:43

Gli economisti interpellati dal Forum economico mondiale (WEF), che si terrà la settimana prossima a Davos (nella foto), guardano al futuro con preoccupazione
Gli economisti interpellati dal Forum economico mondiale (WEF), che si terrà la settimana prossima a Davos (nella foto), guardano al futuro con preoccupazione
Keystone

Secondo un sondaggio condotto dal Forum economico mondiale (WEF), i capi economisti del settore pubblico e privato restano preoccupati per lo stato dell'economia mondiale. Tuttavia, rispetto all'ultima rilevazione, in autunno, le aspettative sono migliorate

Keystone-SDA

16.01.2026, 14:43

Il 53% dei capi economisti interpellati si aspetta ancora un rallentamento dell'economia globale, ha comunicato oggi il WEF. La quota dei «pessimisti» è tuttavia inferiore a quella del precedente sondaggio dell'autunno 2025 che era del 72%. Nel frattempo, il 28% prevede condizioni invariate e il 19% un'economia globale più forte.

Tra le principali preoccupazioni dei capi economisti figurano le valutazioni fortemente aumentate, in particolare delle aziende legate all'intelligenza artificiale (IA). A ciò si aggiungono il significativo incremento del debito pubblico a livello globale e l'elevata incertezza geopolitica. Il sondaggio è stato condotto tra metà novembre e inizio dicembre 2025.

I più letti

Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
La procura vallesana chiede 400'000 franchi di cauzione per Jacques e Jessica Moretti
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»
Interrante rompe il silenzio sul caso Signorini-Corona

Altre notizie

Commercio al dettaglio. Fatturato in calo nel 2025 per Migros malgrado ristrutturazioni e licenziamenti

Commercio al dettaglioFatturato in calo nel 2025 per Migros malgrado ristrutturazioni e licenziamenti

Vendite per 5 miliardi. Fatturato in aumento nel 2025 per Amag

Vendite per 5 miliardiFatturato in aumento nel 2025 per Amag

Turismo. Aumento dei visitatori sugli impianti di risalita del Titlis,

TurismoAumento dei visitatori sugli impianti di risalita del Titlis,