WEFA Davos emerge che la ricchezza dei miliardari cresce più rapidamente che mai
18.1.2026 - 15:13
Nel 2025 la ricchezza dei miliardari è cresciuta in modo ancora più rapido che nei cinque anni precedenti. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Oxfam, pubblicato oggi in occasione dell'apertura del Forum economico mondiale a Davos (GR).
18.01.2026, 15:13
L'anno scorso, precisa l'Oxfam – la confederazione internazionale di organizzazioni senza scopo di lucro che si dedicano alla riduzione della povertà globale – il patrimonio dei super ricchi è aumentato di 2,5 bilioni (un bilione corrispondono a mille miliardi) di dollari statunitensi, raggiungendo una ricchezza complessiva di 18,3 bilioni (14,7 bilioni di franchi al cambio attuale), un nuovo record.
In un anno la ricchezza dei miliardari è cresciuta del 16%
Stando al rapporto dell'ONG denominato «Resisting the Rule of the Rich» (letteralmente, resistere al dominio dei ricchi) dal 2020 la ricchezza combinata dei miliardari è aumentata, al netto dell'inflazione, dell'81%, pari a 8,2 bilioni di dollari.
E solo nell'arco del 2025 è cresciuta del 16%, un aumento che corrisponde quasi all'intero patrimonio a disposizione della metà della popolazione mondiale più povera, sostiene l'Oxfam.
Musk: in quattro secondi quanto una persona del ceto medio
L'uomo più ricco al mondo, l'imprenditore sudafricano 54enne Elon Musk, stando al rapporto, guadagna in solo quattro secondi tanto quanto una persona con un reddito medio percepisce in un anno. Quasi la metà della popolazione mondiale (circa 3,8 miliardi di persone) vive invece in povertà e sopravvive con meno di 8,30 dollari al giorno.
La forbice si allarga sempre più velocemente
Questa parte più povera del pianeta – prosegue il rapporto – possiede solo lo 0,52% della ricchezza mondiale, mentre l'1% della popolazione, ovvero i super ricchi, ne detengono il 43,8%.
Il rapporto evidenzia inoltre come le persone estremamente facoltose, grazie a risorse senza precedenti, si assicurino potere politico e influenzino l'opinione pubblica per modellare le regole dell'economia e della società a proprio vantaggio, afferma l'organizzazione.
I super ricchi consolidano il proprio potere attraverso influenza finanziaria, proprietà, controllo dei media nonché grazie all'accesso diretto a cariche politiche. Tutto ciò mette a rischio la democrazia, scrive Oxfam.
I dati sulla ricchezza dei super ricchi si basano sulla lista dei miliardari della rivista economica statunitense Forbes del novembre 2025, mentre i dati sulla povertà provengono dalla Banca Mondiale.