Forum economico Martin Pfister fa visita alle truppe a Davos, schierate per il WEF

SDA

19.1.2026 - 07:48

Il dispositivo di sicurezza a Davos è notevole.
Il dispositivo di sicurezza a Davos è notevole.
Keystone

Il «ministro» della difesa Martin Pfister fa oggi visita alle sue truppe mobilitate per il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR). Un importante dispositivo di sicurezza è stato preparato in vista dell'arrivo del presidente statunitense Donald Trump.

Keystone-SDA

19.01.2026, 07:48

Ecco i temi sul tavolo. Al via il WEF: Trump sbarca a Davos in piena crisi con l'Europa

Ecco i temi sul tavoloAl via il WEF: Trump sbarca a Davos in piena crisi con l'Europa

Pfister si reca per la prima volta al WEF in qualità di consigliere federale. Farà visita alle truppe in compagnia del nuovo capo dell'esercito Benedikt Roos, appena entrato in funzione.

Esercito e polizia dovranno quest'anno proteggere un numero record di personalità, con l'arrivo di Trump che ha aiutato ad aumentare il numero di partecipanti.

In totale, sono 123 le persone che necessitano di un grado di protezione particolarmente elevato, mentre in 400 – fra cui 64 capi di Stato – sono protetti dal diritto internazionale.

L'esercito sostiene la polizia con la presenza di 5000 militari, che sorvegliano lo spazio aereo, trasportano personalità che necessitano di protezione e danno in generale man forte gli agenti delle forze dell'ordine.

WEF. A Davos emerge che la ricchezza dei miliardari cresce più rapidamente che mai

WEFA Davos emerge che la ricchezza dei miliardari cresce più rapidamente che mai

