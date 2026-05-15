Whp Global ha acquisito il marchio Marc Jacobs. (Immagine d'archivio dello stilista). Keystone

Whp Global, società leader nella gestione dei marchi, ha siglato un accordo definitivo con Lvmh per l'acquisizione del marchio Marc Jacobs.

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Contemporaneamente all'operazione, G-III Apparel Group entrerà a far parte di Whp Global nella proprietà del marchio Marc Jacobs. G-III Apparel Group costituirà una joint venture al 50% con Whp Global per acquisire e gestire alcune parti delle attività globali di vendita diretta al consumatore e all'ingrosso del marchio.

L'investimento di G-III è pari a circa 500 milioni di dollari. L'operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.

Da oltre 40 anni, Marc Jacobs è uno dei nomi più «influenti nel mondo della moda», rinomato per il suo design distintivo in ambito borse, piccola pelletteria, prêt-à-porter, calzature, occhiali e profumi, nonché per la sua forte presenza globale.

Sin dall'acquisizione della quota di maggioranza nel 1997, Lvmh è stato un custode di lunga data e un partner attento del marchio Marc Jacobs. Nel corso di questo rapporto durato quasi 30 anni, si legge in una nota, Lvmh ha fornito il «supporto strategico e le risorse necessarie per costruire, insieme a Marc Jacobs, la sua presenza globale e la sua rilevanza culturale».

Con l'aggiunta del marchio Marc Jacobs, Whp Global supererà i 9,5 miliardi di dollari di vendite al dettaglio a livello mondiale. A seguito della chiusura della transazione, Marc Jacobs continuerà a ricoprire il ruolo di fondatore e direttore creativo, garantendo la continuità della visione del marchio, delle collezioni da passerella e delle sfilate.

«Sarò per sempre grato a Bernard Arnault per il sostegno, la fiducia e la fiducia che mi ha dimostrato negli ultimi 30 anni. È stato un onore e un privilegio lavorare al fianco della famiglia Arnault e di Lvmh. Rimango impegnato nel mio ruolo di direttore creativo di Marc Jacobs International e guardo con entusiasmo a questo nuovo, brillante capitolo», afferma Marc Jacobs.