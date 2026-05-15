ModaWhp Global sigla un accordo con Lvmh per l'acquisizione di Marc Jacobs
SDA
15.5.2026 - 09:15
Whp Global, società leader nella gestione dei marchi, ha siglato un accordo definitivo con Lvmh per l'acquisizione del marchio Marc Jacobs.
Keystone-SDA
15.05.2026, 09:15
15.05.2026, 09:19
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Contemporaneamente all'operazione, G-III Apparel Group entrerà a far parte di Whp Global nella proprietà del marchio Marc Jacobs. G-III Apparel Group costituirà una joint venture al 50% con Whp Global per acquisire e gestire alcune parti delle attività globali di vendita diretta al consumatore e all'ingrosso del marchio.
L'investimento di G-III è pari a circa 500 milioni di dollari. L'operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.
Da oltre 40 anni, Marc Jacobs è uno dei nomi più «influenti nel mondo della moda», rinomato per il suo design distintivo in ambito borse, piccola pelletteria, prêt-à-porter, calzature, occhiali e profumi, nonché per la sua forte presenza globale.
Sin dall'acquisizione della quota di maggioranza nel 1997, Lvmh è stato un custode di lunga data e un partner attento del marchio Marc Jacobs. Nel corso di questo rapporto durato quasi 30 anni, si legge in una nota, Lvmh ha fornito il «supporto strategico e le risorse necessarie per costruire, insieme a Marc Jacobs, la sua presenza globale e la sua rilevanza culturale».
Con l'aggiunta del marchio Marc Jacobs, Whp Global supererà i 9,5 miliardi di dollari di vendite al dettaglio a livello mondiale. A seguito della chiusura della transazione, Marc Jacobs continuerà a ricoprire il ruolo di fondatore e direttore creativo, garantendo la continuità della visione del marchio, delle collezioni da passerella e delle sfilate.
«Sarò per sempre grato a Bernard Arnault per il sostegno, la fiducia e la fiducia che mi ha dimostrato negli ultimi 30 anni. È stato un onore e un privilegio lavorare al fianco della famiglia Arnault e di Lvmh. Rimango impegnato nel mio ruolo di direttore creativo di Marc Jacobs International e guardo con entusiasmo a questo nuovo, brillante capitolo», afferma Marc Jacobs.