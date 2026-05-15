  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Moda Whp Global sigla un accordo con Lvmh per l'acquisizione di Marc Jacobs

SDA

15.5.2026 - 09:15

Whp Global ha acquisito il marchio Marc Jacobs. (Immagine d'archivio dello stilista).
Whp Global ha acquisito il marchio Marc Jacobs. (Immagine d'archivio dello stilista).
Keystone

Whp Global, società leader nella gestione dei marchi, ha siglato un accordo definitivo con Lvmh per l'acquisizione del marchio Marc Jacobs.

Keystone-SDA

15.05.2026, 09:15

15.05.2026, 09:19

Contemporaneamente all'operazione, G-III Apparel Group entrerà a far parte di Whp Global nella proprietà del marchio Marc Jacobs. G-III Apparel Group costituirà una joint venture al 50% con Whp Global per acquisire e gestire alcune parti delle attività globali di vendita diretta al consumatore e all'ingrosso del marchio.

L'investimento di G-III è pari a circa 500 milioni di dollari. L'operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.

Da oltre 40 anni, Marc Jacobs è uno dei nomi più «influenti nel mondo della moda», rinomato per il suo design distintivo in ambito borse, piccola pelletteria, prêt-à-porter, calzature, occhiali e profumi, nonché per la sua forte presenza globale.

Sin dall'acquisizione della quota di maggioranza nel 1997, Lvmh è stato un custode di lunga data e un partner attento del marchio Marc Jacobs. Nel corso di questo rapporto durato quasi 30 anni, si legge in una nota, Lvmh ha fornito il «supporto strategico e le risorse necessarie per costruire, insieme a Marc Jacobs, la sua presenza globale e la sua rilevanza culturale».

Con l'aggiunta del marchio Marc Jacobs, Whp Global supererà i 9,5 miliardi di dollari di vendite al dettaglio a livello mondiale. A seguito della chiusura della transazione, Marc Jacobs continuerà a ricoprire il ruolo di fondatore e direttore creativo, garantendo la continuità della visione del marchio, delle collezioni da passerella e delle sfilate.

«Sarò per sempre grato a Bernard Arnault per il sostegno, la fiducia e la fiducia che mi ha dimostrato negli ultimi 30 anni. È stato un onore e un privilegio lavorare al fianco della famiglia Arnault e di Lvmh. Rimango impegnato nel mio ruolo di direttore creativo di Marc Jacobs International e guardo con entusiasmo a questo nuovo, brillante capitolo», afferma Marc Jacobs.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Tragedia alle Maldive, cinque italiani morti in un'immersione. Ecco cosa si sa finora
Veronica Fusaro dopo l'uscita all'Eurovision: «Fa un po' male, ma va bene così»
Trump beffato dall'Iran? Teheran fa un accordo per le navi cinesi ad Hormuz
Ornella Muti a 71 anni spiazza tutti: «Non faccio entrare il vecchiume dentro di me»

Altre notizie

I dati del TCS. Il prezzo del carburante scende leggermente in Svizzera

I dati del TCSIl prezzo del carburante scende leggermente in Svizzera

Alimentari. Carenza dell'inchiostro, Kagome ridisegna il packaging di diversi prodotti

AlimentariCarenza dell'inchiostro, Kagome ridisegna il packaging di diversi prodotti

Industria farmaceutica. Takeda sopprime impieghi, via fino a 280 posti a Opfikon

Industria farmaceuticaTakeda sopprime impieghi, via fino a 280 posti a Opfikon