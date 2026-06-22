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Svizzera Winterthur: proibiti anche gli smartwatch durante l'orario scolastico

SDA

22.6.2026 - 11:36

Anche gli smartwach saranno vietati nelle classi di Winterthur (ZH)
Anche gli smartwach saranno vietati nelle classi di Winterthur (ZH)
Keystone

Non solo i telefonini, ma anche gli smartwatch e altri dispositivi digitali dovranno in futuro rimanere nello zaino nelle scuole di Winterthur (ZH). L'autorità scolastica ha ampliato il regolamento esistente.

Keystone-SDA

22.06.2026, 11:36

22.06.2026, 11:59

Con questa decisione, il dicastero comunale delle scuole tiene conto della crescente diffusione e delle nuove funzionalità dei dispositivi attuali, si legge in un comunicato odierno. In particolare, gli smartwatch con funzioni di registrazione e comunicazione rappresentano «un rischio per la protezione dei dati e per il regolare svolgimento delle lezioni».

Un sondaggio condotto presso le scuole della città di Winterthur ha mostrato che il regolamento sull'uso dei telefoni cellulari funziona bene nella maggior parte dei casi e si è dimostrato efficace nella pratica, viene precisato nella nota. Allo stesso tempo, è emerso chiaramente che i nuovi tipi di dispositivi comportano sfide simili a quelle dei cellulari. L'autorità scolastica ha reagito ampliando il regolamento esistente.

La normativa adattata corrisponde alla gestione finora adottata per i telefonini nelle scuole: i dispositivi digitali privati devono essere spenti e riposti in modo non visibile durante le lezioni in tutta l'area scolastica. Eccezioni sono possibili solo con l'esplicita autorizzazione degli insegnanti o della direzione scolastica ed esclusivamente a scopi didattici.

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