Ford ha interrotto le spedizioni di veicoli in Cina a causa dei dazi del 125% che che Pechino ha imposto sui prodotti statunitensi. Lo riporta il Wall Street Journal.

Lo scorso anno la casa automobilistica ha spedito circa 5'500 veicoli dai suoi stabilimenti americani in Cina, in calo rispetto alla media di 20'000 all'anno del decennio precedente. Le esportazioni rappresentano solo una piccola parte dei 400'000 tra auto e camion che Ford vende in Cina.

La maggior parte di questi veicoli viene, infatti, costruita negli stabilimenti cinesi che gestisce in joint venture. Negli ultimi anni, le aziende americane hanno perso quote di mercato in Cina, il più grande mercato automobilistico mondiale, a causa della maggiore competitività delle case cinesi e dello spostamento degli acquirenti locali verso l'acquisto di veicoli elettrici.

Ford ha confermato che continuerà a importare il SUV Lincoln Nautilus dalla Cina nonostante i dazi cumulativi del 145% imposti sui prodotti cinesi e del 25% sulle auto imposti da Donald Trump.