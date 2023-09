La Segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen Keystone

La segretaria al Tesoro americano Janet Yellen si dice fiduciosa sul fatto che l'economia americana riesca a centrare un «atterraggio morbido».

In un'intervista all'agenzia Bloomberg, Yellen ritiene che gli Stati Uniti saranno in grado di contenere l'inflazione senza causare forti danni al mercato del lavoro.

Yellen respinge inoltre le accuse sul compromesso del comunicato del G20 sull'Ucraina. Il segretario al Tesoro americano in un'intervista al Financial Times afferma infatti che le parole usate nel documento sono «molto forti. Gli Stati Uniti non vedono il linguaggio come un indebolimento dell'atteggiamento del G20 sull'Ucraina».

Yellen quindi spiega come «chiaramente è difficile trovare un linguaggio che possa soddisfare gli Stati Uniti e altri paesi ma ritenevamo di aver bisogno di un linguaggio e questo è un linguaggio molto forte».

SDA