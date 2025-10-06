  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercato delle divise Yen giapponese ai minimi sul franco

SDA

6.10.2025 - 10:00

Lo yen sta vivendo un'importante fase di indebolimento.
Lo yen sta vivendo un'importante fase di indebolimento.
Keystone

L'elezione a capo del partito al potere in Giappone di Sanae Takaichi, sostenitrice di un forte sostegno all'economia e di una politica fiscale espansiva, ha messo le ali alla borsa di Tokyo (quasi +5% oggi), ma ha sprofondato lo yen verso minimi storici.

Keystone-SDA

06.10.2025, 10:00

06.10.2025, 10:02

Stamani il corso del franco svizzero rispetto alla moneta nipponica ha toccato un massimo a 188,82 yen.

In passato, Takaichi si è schierata a favore di una politica monetaria estremamente espansiva e di una spesa pubblica elevata. Come probabile futuro capo del governo della quarta economia mondiale dovrà affrontare una serie di sfide, tra cui l'invecchiamento della popolazione, i cambiamenti geopolitici e l'indebolimento della congiuntura.

La 64enne è stata eletta sabato alla presidenza del Partito Liberal Democratico (PLD): sta quindi per diventare la prima donna alla testa dell'esecutivo giapponese. Si prevede che il parlamento la confermerà come nuovo primo ministro entro la fine del mese: sarebbe il quinto cambio al vertice del governo in cinque anni.

I più letti

In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
«Non mi aspettavo tutto ciò»: la madre di Valeria Marini racconta la verità sulla figlia
A che temperatura conviene impostare il riscaldamento?
È morto Ike Turner Junior, figlio di Tina Turner
Nella caccia alta uccisi più cervi, meno cinghiali e camosci. Una ventina di patenti ritirate

Altre notizie

Marchio CE di conformità UE. Via libera a un nuovo test renale sviluppato da Roche e basato sull'intelligenza artificiale

Marchio CE di conformità UEVia libera a un nuovo test renale sviluppato da Roche e basato sull'intelligenza artificiale

Persone senza lavoro. La disoccupazione rimane stabile al 2,8% in settembre in Svizzera

Persone senza lavoroLa disoccupazione rimane stabile al 2,8% in settembre in Svizzera

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in ribasso

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in ribasso