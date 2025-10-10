  1. Clienti privati
Dispositivi medici Ypsomed investe 200 milioni per affermarsi negli Stati Uniti

SDA

10.10.2025 - 08:17

La sede principale di Ypsomed a Burgdorf (archivio)
Keystone

Il fabbricante di dispositivi medici Ypsomed prevede di costruire un primo stabilimento negli Stati Uniti, in un contesto di dazi doganali su tutti i prodotti importati nel Paese dello Zio Sam.

L'azienda di Burgdorf (BE) ha scelto il sito di Holly Springs, nella Carolina del Nord, dove intende investire inizialmente 200 milioni di franchi.

Lo stabilimento dovrebbe iniziare a soddisfare la domanda statunitense alla fine del 2027, ha indicato la società bernese in una nota odierna. La messa in servizio dovrebbe generare un centinaio di posti di lavoro, che Ypsomed intende già raddoppiare nei prossimi anni.

La direzione ricorda di aver adottato una strategia di crescita su tutti i fronti, con la recente apertura di un sito di produzione in Cina, l'avvio dei lavori di ampliamento delle capacità produttive a Schwerin, in Germania, per «diverse centinaia di milioni di franchi», e l'ampliamento delle capacità a Soletta, per circa 200 milioni di franchi.

All'inizio di agosto, il CEO di Ypsomed e consigliere nazionale (PLR/SO) Simon Michel aveva annunciato un investimento totale di 1,5 miliardi di franchi per lo sviluppo delle infrastrutture nei prossimi quattro anni.

