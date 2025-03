Yuh sta crescendo, anno dopo anno. Keystone

Yuh è ormai redditizia: lanciata quattro anni or sono, l'app finanziaria frutto di una una joint venture fra Swissquote e PostFinance ha realizzato per la prima volta un utile nel 2024, un profitto pari a 1,7 milioni di franchi.

L'esercizio è stato caratterizzato ancora una volta dalla crescita: i conti del clientela sono saliti del 48% e i relativi patrimoni sono raddoppiati.

«Il passaggio alla zona utili era inizialmente previsto per il 2025», afferma il Ceo di Yuh Markus Schwab, citato in un comunicato odierno. «Questo successo non è un punto di arrivo, ma un incentivo a continuare a crescere, a sfidare l'attività bancaria tradizionale e a ispirare ancora più persone con una costante innovazione».

«Per noi di PostFinance è motivo di grande orgoglio partecipare alla storia di successo di Yuh», gli fa eco il presidente della direzione della filiale della Posta, Beat Röthlisberger, a sua volta citato nella nota. «Diventare l'app finanziaria più popolare in Svizzera in tempi record è un grande risultato: non vediamo l'ora di vedere tutti i risultati che Yuh raggiungerà in futuro».

«Il successo di Yuh dimostra che siamo in una posizione ideale per continuare a crescere e guidare l'innovazione», argomenta da parte sua Marc Bürki, numero uno di Swissquote. «Il nostro obiettivo è la crescita sostenibile e lo sviluppo continuo: con una strategia chiara e la giusta spinta, continueremo a stabilire nuovi standard nel mondo finanziario», si dice convinto il dirigente.

Yuh è stata fondata nel 2021 da Swissquote e PostFinance, che detengono entrambe il 50%. Ha sede a Gland (VD), opera con la licenza bancaria di Swissquote ed è sottoposta ai controlli della Finma, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari.