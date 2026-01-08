  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ristrutturazione Zalando chiude magazzino in Germania e taglia 2'700 dipendenti

SDA

8.1.2026 - 13:21

Zalando annuncia la chiusura di un centro logistico in Germania, e il taglio di 2700 dipendenti (foto d'archivio)
Zalando annuncia la chiusura di un centro logistico in Germania, e il taglio di 2700 dipendenti (foto d'archivio)
Keystone

Il rivenditore tedesco di moda online Zalando ha annunciato che chiuderà un centro logistico e taglierà 2700 dipendenti in Germania, quasi un sesto del totale, per ristrutturare la sua rete europea.

Keystone-SDA

08.01.2026, 13:21

08.01.2026, 13:26

«Abbiamo preso la difficile ma necessaria decisione di chiudere il nostro centro logistico di Erfurt, in Germania, entro la fine di settembre 2026», si legge in una nota. «Inoltre, interromperemo le operazioni in tre magazzini al di fuori della Germania gestiti da fornitori di servizi esterni per Zalando e About you», continua il testo dove la società si impegna «a collaborare con le autorità locali e le organizzazioni della società civile per mitigare l'impatto» della ristrutturazione.

L'azienda spiega che queste modifiche della rete, che comprenderà 14 centri di distribuzione in sette paesi, «garantiscono di continuare a creare valore e crescere come previsto, in linea con i nostri attuali obiettivi di crescita a medio termine, pari a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5-10% sia per il volume lordo delle merci (GMV) che per il fatturato».

I più letti

Un sopravvissuto a una grave ustione racconta: «Gli obiettivi di vita non scompaiono»
Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Si prepara la giornata di lutto nazionale nel Paese. Odermatt: «Grazie a chi sta aiutando, coraggio a chi sta guarendo»
Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026
Turisti svizzeri bloccati su un'isola yemenita, ma il DFAE non li rimpatrierà

Altre notizie

Economia. Le banche svizzere prevedono profitti in calo nel 2025

EconomiaLe banche svizzere prevedono profitti in calo nel 2025

Mercati favorevoli. Rendimenti positivi per le casse pensioni nel 2025

Mercati favorevoliRendimenti positivi per le casse pensioni nel 2025

Svizzera. Banca Nazionale: «L'evoluzione dell'inflazione è incerta»

SvizzeraBanca Nazionale: «L'evoluzione dell'inflazione è incerta»